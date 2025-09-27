szeptember 27., szombat

Státuszszimbólum

20 perce

Hiába kevés hozzá a somogyi átlagbér, mégis sorban állnak az egymilliós iPhone-ért

iPhone#státusz#pénz#forint#Apple

Egymillió forint egy telefonért? Felfoghatatlan lehet, hogy egy átlagfizetésből élő ember miért vállal többéves törlesztést egy készülékért. A válasz azonban a pszichológiában rejlik: a státusz, a márkahűség és a modern finanszírozási lehetőségek olyan erős hatással vannak a vásárlókra, hogy sokszor a józan ész háttérbe szorul ha az Apple Iphone-ról van szó.

Lugosi Laura

Az iPhone mára nem csupán egy mobiltelefon. Az Apple márka a prémium minőség, az innováció és a presztízs szimbólumává vált. Sokan nem is pusztán a funkciókért fizetnek, hanem azért, amit a készülék képvisel: a státuszt, az önbecsülést, az "én is megengedhetem magamnak" érzését. Az Investopedia elemzése szerint a luxustermékek vásárlása mögött legtöbbször érzelmi és identitásbeli okok állnak, nem racionális szükségletek.

Az Apple produktumok sosem tartoztak az olcsó kategóriába 
Forrás: medium.com

Könnyebb fizetés = kisebb lelki fájdalom az Apple imádóknál

Az Apple számos jó taktikát használ a vásárlók bevonzására. A részletfizetés és a "vedd meg most, fizess később" konstrukciók elterjedésével a fogyasztók sokszor nem érzékelik a teljes kiadás terhét. A több éves törlesztés olyan, mintha elhalványítanák a valós árat, így egy egymillió forintos telefon is elérhetőnek tűnik havi szinten. Köztudott tény, hogy kártyás vagy mobilos fizetéskor az emberek kevésbé érzik a pénz elköltésének fájdalmát, mint készpénznél, ezért hajlamosak többet költeni.
Emellett az Apple ügyesen használja ki az úgynevezett horgonyhatást. Ha először bemutat egy nagyon drága modellt, a később érkező, szintén borsos árú telefon már szinte olcsónak tűnik. Ez a pszichológiai trükk évek óta működik: a vásárlók könnyebben elfogadják a magas árakat, mert van mihez viszonyítaniuk.

Hány napot kell dolgozni az új csúcskategóriás iPhone-ért? 

Az 512 GB-os iPhone 17 Pro Max hivatalos alapára 600 ezer forint körül mozog, és átlagos napi bérrel számolva nagyjából 26,3 napig tart, mire ezt az összeget össze lehet szedni. A medián fizetéshez képest 31,6 napot kell dolgozni az iPhone 17 Pro Maxért, hogy meg tudjuk vásárolni. Ezek az értékek a 2025 szeptemberében megjelent KSH adatok és az iPon becslései alapján kerültek kiszámításra.

Már most is van egymillió forint fölötti készülékük, a hírek szerint viszont a jövőre debütáló összecsukható iPhone akár 1,25 millió forint is lehet.

A egymilliós Iphone 17 Pro Max 2 TB változata már több országban készlethiányos, de Magyarországon még beszerezhető.
Ezen felül az Apple első összecsukható iPhone-ját 2026 őszén, a szokásos bemutató környékén dobhatják piacra, várhatóan 2500 dolláros (kb. 1,25 millió forintos) áron.  Összecsukva egy 5,5 hüvelykes külső kijelzőt kínál, kihajtva pedig egy 7,8 hüvelykes, iPad-szerű belső képernyőt fog tárni a felhasználók elé.

Ritkaság és exkluzivitás, státuszszimbólum

Mátraházi Tibor kaposvári pszichológus elmondta, hogy fontosnak tartja ebben, hogy a telefon egy olyan tárgy, amit az ember megfoghat, megérinthet, és mindig ott van vele. A státuszszimbólumoknak nagy szerepük van: ha valami értékes van nála, rajta, akkor az egyén is értékesebbnek érezheti magát. Így a külvilág felé sokszor erőn felül is felértékeli önmagát. Ez hasonló ahhoz, mint amikor valaki színes, csillogó ékszereket hord – egy alacsonyabb, bizonytalan önértékelést próbál kifelé kompenzálni. A cél az, hogy ne őt lássák, hanem a csillogó-villogó dolgokat, a drága telefont, amelyek mögé elrejtheti személyiségének sérülékenyebb részeit. Ez egyfajta álarc, amelyet a külvilág felé mutat. A folyamat táplál egy hamis illúziót, amely ugyan megnyugvást adhat az egyénnek, de közben állandóan torz visszajelzéseket kap. Lehetséges, hogy ezáltal önértékelése valóban nő, de önismerete valójában csökken, hiszen nem a személyiségére reagálnak az emberek, hanem a státuszszimbólum tárgyra. Így egy hamis körbe kerül.

Iphone 17 Pro Max 2 TB-s kapacitással, 999 999 forint
Iphone 17 Pro Max 2 TB-s kapacitással, 999 999 forint Forrás: Mediamarkt

Az is vonzóbbá teszi az új iPhone-t, hogy nem mindenki engedheti meg magának. A hiány és az exkluzivitás érzése felértékeli a terméket, hiszen aki megveszi, automatikusan egy szűkebb kör tagjának érezheti magát. A fogyasztói pszichológia szerint minél ritkább és drágább valami, annál inkább vágyottá válik.
Egy Bloomberg-felmérés szerint az amerikai vásárlók egy része még magasabb árat is hajlandó lenne fizetni, ha részletfizetéssel juthat hozzá a legújabb iPhone-hoz. Ez jól mutatja: a keresletet nem az ár határozza meg, hanem az újdonság varázsa, a státusz és a márkához kötődő hűség.

  • Hiába a fizetések, hiába az egyre dráguló mindennapok: amikor 2026-ban megérkezik az első összecsukható iPhone, biztosan lesznek, akik gondolkodás nélkül aláírják a többéves részletfizetést. Mert az iPhone már régen nem csak egy telefon – sokak számára egy életérzés, amit semmi pénzért nem akarnak kihagyni.

 

A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
