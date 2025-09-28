Alaposan meglepték a horvátokat, nem akármit vittek Somogyból Poreč polgármesterének

A Porečki Delfin mára az Adria legnagyobb úszóversenyévé nőtte ki magát, több mint ezer résztvevővel minden korosztályból. Az évek során igazi sportfesztivállá vált, idén pedig már hét különböző versenyszámmal várja a résztvevőket – köztük újdonságként kajakversennyel is. Az esemény főként rekreációs úszásként ismert, amely kiváló lehetőséget nyújt a sportolásra, közösségi élményekre és az aktív pihenésre az Adria partján. Az alkalom tiszteletére átadták a különlegességeket is.

Átadták az egyedi címkés borokat az esemény tiszteletére

Átadták a helyi nedűt

Marcali képviselői szinte minden évben részt vesznek a Porečki Delfinen, ahol idén ajándékként adták át a régió borait.

– A borház tulajdonosával régi, jó kapcsolatban állunk, és jól ismerjük a Balatonboglári borvidéket, amelynek Marcali is része. Úgy gondoltuk, nem érkezünk üres kézzel, ezért magunkkal vittünk egy helyi különlegességet, hiszen mi is marcaliak vagyunk. Ez a kapcsolat különösen fontos számunkra, hiszen Somogy megye és Isztria testvérmegyék – mondta el nekünk Virág János, a Tavi TV vezetője.

A bort a turisztikai vezetőknek, a polgármesternek, valamint az esemény szervezőinek adtuk át, hogy kifejezzük tiszteletünket és támogatásunkat. Külön erre az alkalomra készült egy címke is, amelyen a Porečki Delfin jelképe szerepel – tette hozzá.

A Dégi Borház egy családi borászat, amely hagyományait egészen az 1780-as évekig visszavezetve ápolja. A pincészet a festői Dél-Balatoni Borvidék szívében, a Marcali-Örgehegyen található, ahol a természeti adottságok ideálisak a szőlőtermesztéshez.

– Miután nyugdíjba vonultam, új lendületet vettünk. Unokám, Dégi Flórián, aki szőlész-borász mérnök, gyakorlatilag főállásban vezeti a pincészetet. Jelenleg a Merlot, Királyleányka és Zenit boraikat forgalmazzuk. Az idén négy versenyen is részt vettünk, ahol arany- és ezüstminősítéseket kaptunk. Tavaly a Merlot elnyerte a Marcali Város Bora címet, és innen jött az ötlet is, hogy ebből a zászlós borunkból vigyünk ajándékot a horvát polgármesternek – nyilatkozta Dégi Endre, a Marcali Dégi Pincészet tulajdonosa.