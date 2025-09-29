Áttekertek a szomszédba, Horvátországban kötöttek ki

Ezúttal is szép számmal vállalkoztak a Barcs – Križnica családi kerékpártúra teljesítésére, a barcsiak mellett Budapestről, Darányból, Kaposvárról, Nagyatádról, Sellyéről és Szulokból is érkeztek résztvevők, akik teljesítették a 64 kilométeres távot szombaton. A kerékpártúra a Dráva kikötőből indult a határon át, az első alkalommal Bazje településen álltak meg a résztvevők, majd Busetinán tartottak hosszabb pihenőt. Az út második felében a Dráva fölött átívelő függőhíd volt a cél, átkelés után pedig a Dravska Iža fogadóhoz kerekezek a túrázók, ahol meg is ebédeltek. A program a Kerékpárral 7 határon át projekt keretében valósult meg.