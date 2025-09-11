Most az MVM nevében követelik a pénzed, mutatjuk, hogy mire figyelj!

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. ügyfelei az utóbbi időszakban ismét adathalász csalók által küldött értesítőket kaptak, ezúttal SMS-ben, nem létező tartozásról, hívta fel a figyelmet a szolgáltató – ismét átverési hullám vezethet problémához.

Újabb átverési hullám söpör végig az országon

Tartozás, fizetési felszólítás, bankkártyaadatok – akcióban az adathalászok

A csalók fizetési felszólítással vagy tartozásra hivatkozva próbálják megszerezni a bankkártyaadatokat.

A valótlan számlaértesítő vagy emlékeztető e-mailek nagyon hasonlítanak a valódiakra, a csalók szinte teljesen lemásolták a hivatalos üzenetek arculatát. A linkek olyan fizetési oldalakra vezethetnek, ahol az adathalászok meg tudják szerezni az ügyfelek fizetési adatait, amelyekkel később visszaélhetnek. Újabban túlfizetés visszatérítésének ígéretével is próbálkoznak.

Durva átverési hullám: az MVM nevében követelik a pénzed

Az MVM valóban küldhet SMS-t tartozás esetén, de kizárólag a +36303444081, +36203444433 és +36707009885 számokról, és ezekben soha nincs link. Fizetési adatokat telefonon sem kérnek, csak azonosításhoz szükséges adatokat.

Mi a teendő? Ha gyanús SMS-t vagy hívást kap valaki az MVM nevében, ne adjon meg semmilyen bankkártyaadatot, hanem továbbítsa az üzenetet az [email protected] címre, vagy ellenőrizze a számot az MVM honlapján, itt.

Egyre változatosabbak az adathalász kísérletek

A tavalyihoz képest is 20 százalékkal, a két évvel ezelőttinél pedig 170 százalékkal nagyobb az adathalász támadások száma az idén. A bűnözők mobiltelefonos üzenetekkel, magukat gyakran a rendőrségnek, mobilszolgáltatónak, vagy csomagküldő cégnek kiadva igyekeznek megszerezni az ügyfelek pénzét és bankkártyaadatait. Az Erste a csaló SMS-ek mellett most arra is felhívja az ügyfelek figyelmét, hogyan tarthatják biztonságban az adataikat.

Így előzd meg, hogy adathalászok áldozata légy!

Fontos, hogy mindenki megismerje az elkövetési módszereket és ne dőljön be a csalóknak, ezért a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési munkatársai a kiberpajzs.hu segítségével óvatosságra intik a vásárlókat!

Az online piacterek, aukciós oldalak, internetes szolgáltatók nem vállalnak felelősséget a közzétett ajánlatok tartalmáért, ezt fontos észben tartani!

Ha Öntől vásárolnak, akkor legyen gyanús, ha a bankszámlaszámán kívül bármilyen más adatot is kérnek!

Ne tévessze meg, hogy a vásárolni szándékozó egy csomagszállító szolgálat linkjét küldi meg! Ott bizonyosan nem kérik el a személyes és banki adatait!

Ha üzenetben kap átirányító linket, ellenőrizze, hogy nem egy áloldalról van-e szó! Inkább lépjen ki, és vegye fel a szokásos csatornán a kapcsolatot a bankjával!

Soha ne adja ki ismeretleneknek, se telefonon, se e-mailen, se üzenetben a bankkártyája adatait, a háromjegyű, biztonsági CVC-kódot, a PIN-kódját, illetve netbankja belépési adatait!

Tróger tempó: eltűnhet az ügyfél pénze

Sebestyén Gyula, a Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) kaposvári szervezetének tagja felháborítónak tartja az átveréseket, akadnak olyanok, akik ezzel a módszerrel próbálkoznak gyorsan pénzhez jutni. A szakember csütörtökön megkeresésünkre azt mondta: ezek a személyek hihetőnek tűnő levelet küldenek az ügyfeleknek, melyben valószínűleg a bankszámla számhoz és különféle egyéb adatokhoz szeretnének hozzáférni.