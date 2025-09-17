szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

Közlekedés

3 órája

Megtört az augusztusi átok a MÁV-nál, s ezt talán még az utasok is érezték

Címkék#máv#menetrend#infrastruktúra

Újabb változás a vasúton. Megtört az „augusztusi átok”: a nyár utolsó hónapjában hét százalékkal voltak pontosabbak a vonatok, mint egy évvel korábban, közölte kedden a MÁV.

Harsányi Miklós

 Hivatalosan is vége a nyárnak: az iskolakezdéstől már utószezoni menetrend szerint közlekednek a MÁV-csoport járatai, az augusztusi adatokkal pedig immár teljessé vált a nyári időszakra vonatkozó összefoglaló statisztika – megtört az „augusztusi átok”.

Megtört az „augusztusi átok”: a nyár utolsó hónapjában hét százalékkal voltak pontosabbak a vonatok, mint egy évvel korábban.
Fotó: MW

Mozdonybeszerzés, flottaerősítő lépések, célzott pályaépítések is segíthettek, viharos idénykezdet

– Az augusztusi adatsort azért is előzte meg nagy várakozás, mert hagyományosan ennek a hónapnak a menetrendszerűsége szokott az egyik legrosszabb lenni az évben – közölte kedden a MÁV. – 2025-ben azonban sikerült megtörni az „augusztusi átkot”: részben a célzott pályaépítéseknek, részben a mozdonybeszerzéseknek, illetve más, flottaerősítő lépéseknek köszönhetően a nyár utolsó hónapjában is folytatódni tudott az a tendencia, amely már júniusban és júliusban is megfigyelhető volt – még a nyár eleji nagy viharok ellenére is. 
A társaság azt is közölte: a tavalyi adatokkal összevetve mégis jól kivehető, hogy idén elmaradt a menetrendszerűség szokásos nyári „beszakadása”. 

MÁV: megtört az augusztusi átok

  • Pedig az utasokon és a munkatársainkon túl a vasúti infrastruktúrát és járműállományt is megterhelő extrém hőség idén sem maradt el: 2025 augusztusában a középhőmérséklet országosan 0,5 fokkal haladta meg az 1991–2020-as átlagot, ráadásul közel kéttucat (!) halálos gázolás és több útátjárós baleset is akadályozta a menetrend szerinti közlekedést.  

Augusztusban azért 137,2 millió forintot fizettek vissza az utasoknak 

– A 2024-es augusztushoz képest 6,58 százalékos javulás következett be, ráadásul a késéseknek sikerült csökkentenünk mind a számát, mind az átlagos hosszát: a pontatlanságok zöme 6-15 perc között alakult, míg az – 50 százalékos jegyár-visszatérítéssel kompenzált – 20 percnél nagyobb késés a vonatok kevesebb, mint 4 százalékánál fordult elő – olvasható a tájékoztatóban.  (Augusztusban a késési biztosítás keretében 137,2 millió forintot fizettek vissza az utasaiknak.)
Tavaly augusztushoz képest a Balatonnál is javult a menetrendszerűség: az észak-balatoni vonalon közel 9 százalékkal, a dél-balatonin közel 7 százalékkal. 

Gyorsítópályán a vasút

– Örülök, ha a Balaton parton is javult a  menetrendszerűség – mondta kedden Schiszler László, a Közlekedéstudományi Egyesület Somogy Vármegyei Szervezetének elnökségi tagja. – Sok utas érkezett nyáron a déli partra,  s érdemes tisztában lenni azzal, hogy nehéz megszervezni a kiszámítható szállítást. Állandóan megfelelő állapotú vasúti személykocsikat továbbá mozdonyokat szükséges biztosítani.
Schiszler László szerint folyamatosan meg kell teremteni az anyagi lehetőséget a későbbi vasúti beruházásokhoz, s egyúttal lényeges a képzett  munkaerő-utánpótlás is. Arról is szólt: nem lehet könnyű feladat, de ebben az ágazatban nélkülözhetetlen az  állandó technikai fejlesztés és fontos, hogy nagy sebességű vonatok közlekedjenek Somogyban és térségünkben is. Jelentős összeget igényel, de ez a jövő.  

 

