Lázárék döntöttek, egyeseknek féláron lesz az autópálya matrica

A változásról Lázár János építési és közlekedési miniszter számolt be, aki szerint az M1-es autópálya mellett élők kedvezményesebben tudnak matricát vásárolni. A bejelentés szerint Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegyékben élő 2,5 millió lakó jut így kedvezményesen matricához, az M1-es autópálya teljes szakaszára. Nagyon kedvezményesen juthatnak így a lakosok pályamatricához. A jövőben nagyszabású felújítás kezdődik az M1-esen, melyek során az autósokat számos lezárás és terelés várja majd, így talán a kedvezményes autópálya-matrica enyhíti majd a helyiek terheit.

Jövőre számos terelés várható az M1-es autópálya szakaszain a tervezett felújítások miatt, emiatt kedvezményes lesz az autópálya-matrica

Fotó: MW

Nagy segítség hogy ha az autópálya-matrica díjak csökkennek

Az idei év szeptemberétől is csökkennek az autópálya-matrica díjak, ahogyan egy korábbi cikkünkben is írtuk. A lakosságnak ezen segítségek is számítanak.

– Kéthavonta legalább egyszer fel kell utaznom Budapestre, és ez nemcsak időben, hanem anyagilag is megterhelő. Ha online vettem meg a jegyem, mindig rákerült az a plusz pár száz forintos kényelmi díj. Lehet, hogy nem tűnik soknak, de amikor minden kiadás összeadódik, bizony ez is számít. Örömmel fogadtam a hírt, hogy szeptembertől megszűnik az online jegyvásárláskor felszámolt plusz díj – mondta érdeklődésünkre a nagyatádi Nagy Nikoletta.