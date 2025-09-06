szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedés

25 perce

Lázárék döntöttek, egyeseknek féláron lesz az autópálya matrica

Címkék#m1#autópálya matrica#pályahasználat

2026-tó egy teljesen új, kedvezményes pálya-matricát vezetnek be, amely jóval olcsóbb lesz. Ez év szeptember elsejétől olcsóbb lesz az autópálya-matrica Magyarországon. Megszűnt a kényelmi díj, amely pluszköltség az online vásárolt matricák esetén volt.

Lázárék döntöttek, egyeseknek féláron lesz az autópálya matrica

A változásról Lázár János építési és közlekedési miniszter számolt be, aki szerint az M1-es autópálya mellett élők kedvezményesebben tudnak matricát vásárolni. A bejelentés szerint Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegyékben élő 2,5 millió lakó jut így kedvezményesen matricához, az M1-es autópálya teljes szakaszára. Nagyon kedvezményesen juthatnak így a lakosok pályamatricához. A jövőben nagyszabású felújítás kezdődik az M1-esen, melyek során az autósokat számos lezárás és terelés várja majd, így talán a kedvezményes autópálya-matrica enyhíti majd a helyiek terheit.

Terelés az autópálya szakaszain, olcsóbb autópálya-matrica
Jövőre számos terelés várható az M1-es autópálya szakaszain a tervezett felújítások miatt, emiatt kedvezményes lesz az autópálya-matrica
Fotó: MW

Nagy segítség hogy ha az autópálya-matrica díjak csökkennek

Az idei év szeptemberétől is csökkennek az autópálya-matrica díjak, ahogyan egy korábbi cikkünkben is írtuk. A lakosságnak ezen segítségek is számítanak.
– Kéthavonta legalább egyszer fel kell utaznom Budapestre, és ez nemcsak időben, hanem anyagilag is megterhelő. Ha online vettem meg a jegyem, mindig rákerült az a plusz pár száz forintos kényelmi díj. Lehet, hogy nem tűnik soknak, de amikor minden kiadás összeadódik, bizony ez is számít. Örömmel fogadtam a hírt, hogy szeptembertől megszűnik az online jegyvásárláskor felszámolt plusz díj – mondta érdeklődésünkre a nagyatádi Nagy Nikoletta.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu