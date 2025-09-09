Jövőre megint drágábban autózunk, ennyibe kerülnek 2026-ban az autópálya-matricák

Jövőre ismét drágulnak az autópálya-matricák. Az árak minden évben az augusztusi inflációhoz igazodnak, így most már előre tudható, mennyibe kerül jövőre a közlekedés az autópályákon. A somogyi autósokat ez különösen érinti, hiszen a vármegye közlekedésének fő ütőere az M7-es autópálya, amely nélkül Kaposvár, Siófok vagy Fonyód felől gyakorlatilag lehetetlen gyorsan eljutni Budapestre vagy a Balaton másik partjára. A nyári balatoni forgalomban sok hétvégi utazó inkább a 10 napos matricát választja, ami jövőre közel hétezer forint lesz.

A személyautók számára az árak a következőképpen alakulnak

Napi matrica: 5550 Ft

10 napos (heti): 6910 Ft

Havi: 11 170 Ft

Éves országos: 61 760 Ft

Vármegyei matrica: 7190 Ft

Kedvezmény is várható, de nem megyénkben: az autósok, akik az M1-es autópálya felújítása miatt naponta többletterheket viselnek, 2026-ban mindössze 15 ezer forintért juthatnak éves vármegyei bérlethez. Ez Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegyék lakóit érinti.