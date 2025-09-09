1 órája
Jövőre megint drágábban autózunk, ennyibe kerülnek 2026-ban az autópálya-matricák
Ismertté váltak a 2026-os autópálya-matrica árak, miután a KSH közzétette az augusztusi inflációs adatokat. A fogyasztói árak 4,3 százalékkal emelkedtek tavaly augusztushoz képest, így jövőre ugyanekkora mértékben nőnek a díjak is.
Jövőre ismét drágulnak az autópálya-matricák. Az árak minden évben az augusztusi inflációhoz igazodnak, így most már előre tudható, mennyibe kerül jövőre a közlekedés az autópályákon. A somogyi autósokat ez különösen érinti, hiszen a vármegye közlekedésének fő ütőere az M7-es autópálya, amely nélkül Kaposvár, Siófok vagy Fonyód felől gyakorlatilag lehetetlen gyorsan eljutni Budapestre vagy a Balaton másik partjára. A nyári balatoni forgalomban sok hétvégi utazó inkább a 10 napos matricát választja, ami jövőre közel hétezer forint lesz.
A személyautók számára az árak a következőképpen alakulnak
Napi matrica: 5550 Ft
10 napos (heti): 6910 Ft
Havi: 11 170 Ft
Éves országos: 61 760 Ft
Vármegyei matrica: 7190 Ft
Kedvezmény is várható, de nem megyénkben: az autósok, akik az M1-es autópálya felújítása miatt naponta többletterheket viselnek, 2026-ban mindössze 15 ezer forintért juthatnak éves vármegyei bérlethez. Ez Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegyék lakóit érinti.