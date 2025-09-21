1 órája
Legyen gyanús, ha nyugdíjas orvos csak misére járt vele - csalás az Audinál
A használt modelleket különösen alacsony áron kínálják hamis weboldalakon. Autópiac: tanácsos ügyelni a részletekre, csalásra figyelmeztet az Audi.
Fotó: Lénárt Márton
Az Audi egy jelenleg is zajló csalásra figyelmeztet a használt autó kereskedelemben Németországban, Ausztriában és Svájcban – írja honlapján a német gyártó – autópiaci szakemberek szerint érdemes figyelemmel kísérni az ágazat változásait.
Használt modellek, hamis katalógusok, alacsony árak
– A használt Audi modelleket különösen alacsony áron kínálják hamis weboldalakon és hamis katalógusokon keresztül Németországban, Ausztriában és Svájcban – írja az autoszektor.hu. Ennek célja, hogy a potenciális vásárlókat csábítsák, és arra ösztönözzék őket, hogy nem létező használt Audi autókért fizessenek.
A használt Audi modelleket jelenleg megtévesztően hiteles weboldalakon és terjesztett katalógusokban kínálják eladásra, amelyek azt állítják, hogy valódi AUDI AG értékesítési csatornákat vagy eredeti Audi értékesítési anyagokat képviselnek. A valóságban sem a megemlített értékesítési eszközök, sem a kínált járművek nem léteznek.
Autópiac: csalás miatt figyelmeztet az Audi
Sajnos már több ügyfelet is megkárosított ez a csalás. Az AUDI AG mélységesen sajnálja ezt. Az érintetteknek azonnal értesíteniük kell a rendőrséget - írják. Az AUDI AG büntetőfeljelentést tett az ügyben, és támogatja a hatóságok nyomozását.
Éberség: kifizetődő lehet a figyelem
Nagy László nyugalmazott kaposvári vizsgabiztos szerint a hirdetésekkel kapcsolatban nagyon szükséges a figyelem. Meg kell nézni, hogy a hirdetés gyártmányra, típusra és modellre megfelelő műszaki adatokat tartalmaz-e
– Ez érvényes a külföldi vásárlásra is – közölte kérdésünkre csütörtökön Nagy László. – Ugyanis a műszaki információk azok, amelyek tájékoztatást adnak arról az autóról, amit az érdeklődő szeretne megvenni. Ugyanakkor nem mellőzhető a személyes megtekintés és a próba. Óva intek mindenkit, hogy csupán weboldalon hirdetett autót, próba és szemrevételezés nélkül akár lefoglaljon vagy megvásároljon.
Nagy László arra is felhívta a figyelmet, hogy körültekintően kell eljárni, mert az interneten sok félrevezető tájékoztatás lehet. S egy ügynek hosszú és bizonytalan kimenetelű pereskedés, illetve bírósági eljárás lehet a vége.
Megtévesztő hirdetések terjednek
- Somogyvári János, a Somogy Classic Oldtimer Egyesület elnöke érdeklődésünkre azt mondta: az internetes csalás sok területen jelen van az életünkben, ez alól az autóipar sem kivétel. A csalók tetemes károkat okozhatnak, ezért az internetes vásárlás során résen kell lenni, így akkor is, ha valaki használt autót akar venni. A gépkocsiról néhány fénykép a mai világban nem elég, hogy meggyőződhessünk annak valódi állapotáról.
- – A németországi autóvásárlás még mindig népszerű, használt autóhirdetések sokaságát lehet látni – hangsúlyozta. – S van, amikor valójában nem a német tulajdonos az eladó, hanem más országokból oda települt autókereskedők, nepperek vásárolják fel a gépkocsikat.
- Somogyvári János szerint az Audi használt gépkocsik továbbra is nagyon népszerűek, a fiatalok és idősebbek körében egyaránt elterjedt márka, sokaknál a dízel változat előnyt élvez.
- – A németországi autóvásárlás során vannak olyan magyarországi kereskedők, akik gyakran csomagokban, vagyis egyszerre jellemzően 5-6 gépkocsit szereznek be, s ezeket tréleren szállítják Magyarországra – emelte ki. – Szerintem jobb lehet egy hazai kereskedőtől megvásárolni a használt külföldi kocsit, mint egy bizonytalan internetes honlapon keresztül. Ha gond van, akkor a kereskedő segíthet a probléma megoldásában, illetve a jármű javításában.
Fényezés felsőfokon: hát persze, a nyugdíjas német állatorvos hétvégenként vette elő a kocsit...
- Somogyvári János arról is szólt: nagy előny, ha a vásárló megismerheti, kipróbálhatja a kiszemelt járművet. S a kereskedők többnyire partnerek abban, hogy a járművet a vásárlóval együtt elviszik egy autószervizbe, ahol még a gépkocsi megvásárlása előtt szakemberek elvégzik a felülvizsgálatot.
- – Ellenőrizhetetlen háttérinformációk még mindig vannak, így például ha valaki azt mondja, hogy nyugdíjas német állatorvosé volt az autó, aki csak hétvégi misére járáskor használta a gépkocsit – jegyezte meg. – Azt tanácsolom a vevőknek, hogy legyenek körültekintőek. A járművásárlás anyagilag általában megterhelő a családoknak és további kiadást jelentenek a fenntartási költségek is.