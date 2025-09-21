szeptember 21., vasárnap

1 órája

Legyen gyanús, ha nyugdíjas orvos csak misére járt vele - csalás az Audinál

A használt modelleket különösen alacsony áron kínálják hamis weboldalakon. Autópiac: tanácsos ügyelni a részletekre, csalásra figyelmeztet az Audi.

Harsányi Miklós
Fotó: Lénárt Márton

Az Audi egy jelenleg is zajló csalásra figyelmeztet a használt autó kereskedelemben Németországban, Ausztriában és Svájcban – írja honlapján a német gyártó – autópiaci szakemberek szerint érdemes figyelemmel kísérni az ágazat változásait.

Autópiac, érdemes figyelemmel követni a fejleményeket
Autópiac, érdemes figyelemmel követni a fejleményeket

 

Használt modellek, hamis katalógusok, alacsony árak 

– A használt Audi modelleket különösen alacsony áron kínálják hamis weboldalakon és hamis katalógusokon keresztül Németországban, Ausztriában és Svájcban – írja az autoszektor.hu.  Ennek célja, hogy a potenciális vásárlókat csábítsák, és arra ösztönözzék őket, hogy nem létező használt Audi autókért fizessenek.

A használt Audi modelleket jelenleg megtévesztően hiteles weboldalakon és terjesztett katalógusokban kínálják eladásra, amelyek azt állítják, hogy valódi AUDI AG értékesítési csatornákat vagy eredeti Audi értékesítési anyagokat képviselnek. A valóságban sem a megemlített értékesítési eszközök, sem a kínált járművek nem léteznek.

 

Autópiac: csalás miatt figyelmeztet az Audi

Sajnos már több ügyfelet is megkárosított ez a csalás. Az AUDI AG mélységesen sajnálja ezt. Az érintetteknek azonnal értesíteniük kell a rendőrséget - írják. Az AUDI AG büntetőfeljelentést tett az ügyben, és támogatja a hatóságok nyomozását.

 

Éberség: kifizetődő lehet a figyelem

Nagy László nyugalmazott kaposvári vizsgabiztos szerint a hirdetésekkel kapcsolatban nagyon szükséges a figyelem. Meg kell  nézni, hogy  a hirdetés gyártmányra, típusra és modellre megfelelő műszaki adatokat tartalmaz-e

– Ez érvényes a külföldi vásárlásra is – közölte kérdésünkre csütörtökön Nagy László. – Ugyanis a műszaki információk azok,  amelyek tájékoztatást adnak arról az autóról, amit az érdeklődő szeretne megvenni. Ugyanakkor nem mellőzhető a személyes megtekintés  és a próba. Óva intek mindenkit, hogy csupán weboldalon hirdetett autót, próba és szemrevételezés nélkül akár lefoglaljon vagy megvásároljon.

Nagy László arra is felhívta a figyelmet, hogy körültekintően kell eljárni, mert az interneten sok félrevezető tájékoztatás lehet. S egy ügynek hosszú és bizonytalan kimenetelű pereskedés, illetve bírósági eljárás lehet a vége. 

 

Megtévesztő hirdetések terjednek 

  • Somogyvári János, a Somogy Classic Oldtimer Egyesület elnöke érdeklődésünkre azt mondta: az internetes csalás sok területen jelen van az életünkben, ez alól az autóipar sem kivétel. A csalók tetemes károkat okozhatnak, ezért az internetes vásárlás  során résen kell lenni, így akkor is, ha valaki használt autót akar venni. A gépkocsiról néhány fénykép a mai világban nem elég, hogy meggyőződhessünk annak valódi állapotáról.
  • –  A németországi autóvásárlás még mindig népszerű, használt autóhirdetések sokaságát lehet látni – hangsúlyozta. – S van, amikor valójában nem a német tulajdonos az eladó, hanem más országokból oda települt autókereskedők, nepperek vásárolják fel a gépkocsikat. 
  • Somogyvári János szerint az Audi használt gépkocsik továbbra is nagyon népszerűek, a fiatalok és idősebbek körében egyaránt elterjedt márka, sokaknál a dízel változat előnyt élvez.
  • – A németországi autóvásárlás során vannak olyan magyarországi  kereskedők, akik gyakran csomagokban, vagyis egyszerre  jellemzően 5-6 gépkocsit szereznek be, s ezeket tréleren szállítják Magyarországra – emelte ki. – Szerintem jobb lehet egy hazai kereskedőtől megvásárolni a használt külföldi kocsit, mint egy bizonytalan internetes honlapon keresztül. Ha gond van, akkor a kereskedő segíthet a probléma megoldásában, illetve a jármű javításában.

 

Fényezés felsőfokon: hát persze, a nyugdíjas német állatorvos hétvégenként vette elő a kocsit...

  • Somogyvári János arról is szólt: nagy előny, ha a vásárló megismerheti, kipróbálhatja  a kiszemelt járművet. S a kereskedők többnyire partnerek abban, hogy a járművet a vásárlóval együtt elviszik egy autószervizbe, ahol még a gépkocsi megvásárlása előtt szakemberek elvégzik a felülvizsgálatot.
  • – Ellenőrizhetetlen háttérinformációk még mindig vannak, így például ha valaki azt mondja, hogy nyugdíjas német állatorvosé volt az autó, aki csak hétvégi misére járáskor használta a gépkocsit – jegyezte meg. – Azt tanácsolom a vevőknek, hogy legyenek körültekintőek. A  járművásárlás anyagilag általában megterhelő a családoknak és további kiadást jelentenek a fenntartási költségek is.

 

A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
