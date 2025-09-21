Legyen gyanús, ha nyugdíjas orvos csak misére járt vele - csalás az Audinál

Az Audi egy jelenleg is zajló csalásra figyelmeztet a használt autó kereskedelemben Németországban, Ausztriában és Svájcban – írja honlapján a német gyártó – autópiaci szakemberek szerint érdemes figyelemmel kísérni az ágazat változásait.

Autópiac, érdemes figyelemmel követni a fejleményeket

Használt modellek, hamis katalógusok, alacsony árak

– A használt Audi modelleket különösen alacsony áron kínálják hamis weboldalakon és hamis katalógusokon keresztül Németországban, Ausztriában és Svájcban – írja az autoszektor.hu. Ennek célja, hogy a potenciális vásárlókat csábítsák, és arra ösztönözzék őket, hogy nem létező használt Audi autókért fizessenek.

A használt Audi modelleket jelenleg megtévesztően hiteles weboldalakon és terjesztett katalógusokban kínálják eladásra, amelyek azt állítják, hogy valódi AUDI AG értékesítési csatornákat vagy eredeti Audi értékesítési anyagokat képviselnek. A valóságban sem a megemlített értékesítési eszközök, sem a kínált járművek nem léteznek.

Autópiac: csalás miatt figyelmeztet az Audi

Sajnos már több ügyfelet is megkárosított ez a csalás. Az AUDI AG mélységesen sajnálja ezt. Az érintetteknek azonnal értesíteniük kell a rendőrséget - írják. Az AUDI AG büntetőfeljelentést tett az ügyben, és támogatja a hatóságok nyomozását.

Éberség: kifizetődő lehet a figyelem

Nagy László nyugalmazott kaposvári vizsgabiztos szerint a hirdetésekkel kapcsolatban nagyon szükséges a figyelem. Meg kell nézni, hogy a hirdetés gyártmányra, típusra és modellre megfelelő műszaki adatokat tartalmaz-e

– Ez érvényes a külföldi vásárlásra is – közölte kérdésünkre csütörtökön Nagy László. – Ugyanis a műszaki információk azok, amelyek tájékoztatást adnak arról az autóról, amit az érdeklődő szeretne megvenni. Ugyanakkor nem mellőzhető a személyes megtekintés és a próba. Óva intek mindenkit, hogy csupán weboldalon hirdetett autót, próba és szemrevételezés nélkül akár lefoglaljon vagy megvásároljon.

Nagy László arra is felhívta a figyelmet, hogy körültekintően kell eljárni, mert az interneten sok félrevezető tájékoztatás lehet. S egy ügynek hosszú és bizonytalan kimenetelű pereskedés, illetve bírósági eljárás lehet a vége.