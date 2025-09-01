A nullánál mennyivel több esélyed van, hogy saját autót vegyél? Ezekkel a trükkökkel talán jóval

Az elmúlt évek gazdasági változásai, a biztosítási és fenntartási költségek emelkedése mind hozzájárulnak ahhoz, hogy napjainkban egy 20–30 év közötti fiatal számára az autóvásárlás komoly pénzügyi terhet jelent. Egy új autó ára belépő szinten is jellemzően 6–7 millió forint fölött kezdődik, míg egy megbízható használt járműért is 4-5 millió forintot kell fizetni. Idősebb, magasabb futásteljesítménnyel rendelkező használt gépjármű már 2-3 millió forintért elérhető.

A fiatalok többségének nincs könnyű dolga az autóvásárlásnál. Forrás: autonavigator.hu

Hitel nélküli autóvásárlás: családi segítség vagy kompromisszumos döntés

Ha egy fiatal saját megtakarításból szeretne autót venni, gyakran csak az 1–2 millió forintos kategóriában tud gondolkodni – itt viszont nagy a kockázat. Ebben az ársávban az autók jellemzően idősebbek, magasabb futásteljesítménnyel rendelkeznek, és fenntartásuk sokszor drágább, mint amennyibe az autó maga került. Az ilyen vásárlások gyakran rejtett költségekkel járnak; váratlan meghibásodások, többletalkatrész kiadások, valamint megnövekedett szerviz igény.

Családi segítséggel természetesen nagyobb mozgástér nyílik – de ez nem mindenkinél adott. Akinél nincs ilyen háttér, az gyakran kompromisszumos döntéseket kénytelen hozni: idősebb gépjármű, megbízhatatlanabb márka vagy későbbi extra költségek vállalása.

Hitelből: könnyebb indulás, de hosszú elköteleződés

Sokan éppen emiatt választják a részletfizetést vagy lízingkonstrukciókat. A fiatal vásárlók körében egyre népszerűbbek azok a pénzügyi megoldások, ahol már alacsonyabb önerővel is elérhető egy jobb állapotú, garanciás használt autó.

Azonban a hitel nem ajándék – érdemes minden esetben kiszámolni, hogy a havi törlesztőrészlet belefér-e a fiatal jövedelmébe, főleg ha az albérleti díjjal, rezsivel és egyéb kiadásokkal együtt nézzük. A gépjárműhitelt nem lehet "félretenni", ha szorul a hurok és több havi késedelem merül fel, a kocsi visszakerül a finanszírozóhoz. Ezért mindig stabil munkaviszony, tervezhető havi bevétel mellett javasolt hitelben gondolkodni.

A fiatalok ma már tudatosabbak – de segítségre van szükségük

A tapasztalatok szerint a mai fiatal vásárlók meglepően tájékozottak: tudják, hogy milyen fogyasztással számolhatnak, utánanéznek a típushibáknak, érdeklődnek a szervizlehetőségről. Ugyanakkor sokan közülük először találkoznak az autóvásárlás bonyolult jogi, pénzügyi és műszaki hátterével – itt van igazán szerepe a megbízható kereskedéseknek, akik nemcsak értékesítenek, hanem segítenek is eligazodni a lehetőségek között.