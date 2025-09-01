55 perce
A nullánál mennyivel több esélyed van, hogy saját autót vegyél? Ezekkel a trükkökkel talán jóval
Saját autóhoz jutni mindig is a felnőtté válás egyik fontos mérföldköve volt – a szabadság, az önállóság, a rugalmasság szimbóluma. De vajon 2025-ben mennyi esélye van egy fiatalnak Magyarországon, hogy valóban meg is tudja vásárolni élete első autóját?
Az elmúlt évek gazdasági változásai, a biztosítási és fenntartási költségek emelkedése mind hozzájárulnak ahhoz, hogy napjainkban egy 20–30 év közötti fiatal számára az autóvásárlás komoly pénzügyi terhet jelent. Egy új autó ára belépő szinten is jellemzően 6–7 millió forint fölött kezdődik, míg egy megbízható használt járműért is 4-5 millió forintot kell fizetni. Idősebb, magasabb futásteljesítménnyel rendelkező használt gépjármű már 2-3 millió forintért elérhető.
Hitel nélküli autóvásárlás: családi segítség vagy kompromisszumos döntés
Ha egy fiatal saját megtakarításból szeretne autót venni, gyakran csak az 1–2 millió forintos kategóriában tud gondolkodni – itt viszont nagy a kockázat. Ebben az ársávban az autók jellemzően idősebbek, magasabb futásteljesítménnyel rendelkeznek, és fenntartásuk sokszor drágább, mint amennyibe az autó maga került. Az ilyen vásárlások gyakran rejtett költségekkel járnak; váratlan meghibásodások, többletalkatrész kiadások, valamint megnövekedett szerviz igény.
Családi segítséggel természetesen nagyobb mozgástér nyílik – de ez nem mindenkinél adott. Akinél nincs ilyen háttér, az gyakran kompromisszumos döntéseket kénytelen hozni: idősebb gépjármű, megbízhatatlanabb márka vagy későbbi extra költségek vállalása.
Hitelből: könnyebb indulás, de hosszú elköteleződés
Sokan éppen emiatt választják a részletfizetést vagy lízingkonstrukciókat. A fiatal vásárlók körében egyre népszerűbbek azok a pénzügyi megoldások, ahol már alacsonyabb önerővel is elérhető egy jobb állapotú, garanciás használt autó.
Azonban a hitel nem ajándék – érdemes minden esetben kiszámolni, hogy a havi törlesztőrészlet belefér-e a fiatal jövedelmébe, főleg ha az albérleti díjjal, rezsivel és egyéb kiadásokkal együtt nézzük. A gépjárműhitelt nem lehet "félretenni", ha szorul a hurok és több havi késedelem merül fel, a kocsi visszakerül a finanszírozóhoz. Ezért mindig stabil munkaviszony, tervezhető havi bevétel mellett javasolt hitelben gondolkodni.
A fiatalok ma már tudatosabbak – de segítségre van szükségük
A tapasztalatok szerint a mai fiatal vásárlók meglepően tájékozottak: tudják, hogy milyen fogyasztással számolhatnak, utánanéznek a típushibáknak, érdeklődnek a szervizlehetőségről. Ugyanakkor sokan közülük először találkoznak az autóvásárlás bonyolult jogi, pénzügyi és műszaki hátterével – itt van igazán szerepe a megbízható kereskedéseknek, akik nemcsak értékesítenek, hanem segítenek is eligazodni a lehetőségek között.
Mit mond a szakértő?
Tóth László, a kaposvári Toyota KOTO Autóház ügyvezetője szerint ma már a fiatal vásárlók is tudatosabban közelítenek az autóvásárláshoz.
„Én azt javaslom, hogy válasszon megbízható, alacsony fenntartási költséggel rendelkező és értéktartó típust” – mondta. Hozzátette: legalább olyan fontos a szervizháttér, mint maga az autó, hiszen a rendszeres karbantartás és a gyors segítség sok későbbi problémát megelőzhet. Mielőtt bárki autóvásárlásra szánná el magát, érdemes előre számba venni a fenntartással járó összes költséget és mérlegelni, hogy hosszú távon képes lesz-e beilleszteni a havi költségkeretébe.
- Ma már nem a hiány, hanem a bőség okoz fejtörést a fiatal autóvásárlóknak. A tudatosság mellett továbbra is szükség van megbízható információkra, szakmai segítségre és bizalomra épülő döntésekre.