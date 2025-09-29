2 órája
Az akadálymentes egyházban a fogyatékkal élők is hozzáférnek a szentmiséhez, a szentíráshoz és a hitoktatáshoz
A remény zarándokai címmel Varga László kaposvári megyés püspök tanítását hallhatták az egyházmegye hívei a székesegyházban. A főpásztor a Taizé-i közösség szentévre íródott levele kapcsán elmélkedett a reményen túli reményről, majd a közelmúltban elhunyt Ferenc pápáról, mint a remény egyik nagy zarándokáról szólt, de a fogyatékkal élőkről is beszélt, akikkel továbbra is együtt szeretné járni a remény zarándokútját.
– A reményen túli remény a feltámadásba vetett hit, írják levelükben a Taizé-i testvérek. Nekünk is szükségünk van olyan tapasztalatokra, ahol az emberi mindenhatóságba vetett hit véget ér, és hiányoznak a távlatok. Ahol azt éljük meg, mintha éjszaka volna fényes nappal. Mindannyiunk életében akadnak krízishelyzetek, amikor összeomlani látszik mindaz, amire építettünk, ami fontos volt számunkra, amikor Isten némának tűnik. Ám Isten akkor is szeret bennünket, amikor némának tűnik, és nem szól hozzánk – emelte ki a megyés püspök.
– Isten szeretete sokszor meg nem értett szeretet – hangsúlyozta. – Sok esetben nem értjük, hogy ha szeret, akkor miért enged meg olyan dolgokat, melyeket nem szeretnénk, hogy megtörténjenek. Isten azonban nem azt kéri tőlünk, hogy értsük meg, hanem azt, hogy higgyünk benne és szeressük őt. A kettő nem ugyanaz. Ha hiszünk benne és szeretjük, akkor egy újfajta megértésre jutunk; egy másik síkon válik láthatóvá és érthetővé, hogy miért történt egy adott dolog velünk, vagy a szeretteinkkel. De az első nem a megértés, hanem a hit, a hitből fakadó bizalom és a szeretet. A hit egyszerre emlékezés és vízre lépés, teljes bizalommal való ráhagyatkozás Isten szeretetére és jelenlétére – fogalmazott a főpásztor, majd Ábrahám és Sára bibliai példájára hivatkozott.
– Életünk le van horgonyozva a mennyben, biztos a jövőnk. Merünk-e hinni ebben? Mi a feltámadt Krisztus győzelméről teszünk tanúságot, s ezzel a reménnyel hív minket Ferenc pápa arra, hogy merjünk álmodni egy jobb világot, valamint egy jobb egyházat. A remény embereiként legyünk felelősek a világért és az emberi életekért. Igazságtalanság, amit a szegényekkel elkövetnek; nyílt seb az emberiség testén. A bátorítás ajándékait pedig Istentől kell kérni, mert Jézus legyőzte a félelmet, ami a legádázabb ellenség. A félelem azonban tehetetlen a hittel szemben. Olykor előfordul, jegyzi meg katekézisében Ferenc pápa, hogy megijedünk. Ilyenkor gondoljunk Jézusra, aki rajtunk keresztül akar a maga szelíd módján elszámolni ellenségeinkkel, a bűnnel, a gyűlölettel és az erőszakkal. Ahhoz, hogy a reményt meg tudjuk őrizni a szívünkben, szükségünk van példaképekre, akik előttünk jártak ezen az úton és győztesen járták végig ezt az utat. Ferenc pápa nyomán azt szeretném, ha álmodnánk nemcsak egy jobb világot, hanem ha álmodnánk egy jobb egyházat. Az egyház mindig reformra szorul, mert nemcsak isteni, hanem emberi mű is. Álmodjunk egy olyant, amelyben a periférián élő testvéreinkkel is találkozhatunk. Egy olyan egyházat, amely nem fél a különféle fogyatékkal élő testvéreinkkel való találkozástól, hanem kész meghallgatni őket, s nemcsak meghallgatja, hanem közösen keresi velük: miként lehetne másképpen jelen lenni az egyházban – emelte ki a főpásztor.
Mivel Laci atya sok éven át megosztotta otthonát és életét fogyatékkal élő testvérekkel, így közvetlen tapasztalatot szerzett a velük való foglalkozás kapcsán.
– Körükben megtapasztaltam: ők evangelizálnak minket, miközben azt hisszük, mi segítjük őket, pedig ők többet adtak nekem az életük során. Hozzásegítettek ahhoz, hogy az Örömhírhez alakíthassam az életemet – jelentette ki, majd arra buzdított: álmodjunk egy olyan egyházat, ahol ez sokakkal megtörténhet. Ők csak annyit kérnek: „Semmit rólunk és nélkülünk!” Nem mindegy, hogy miként akarnak segíteni a szegényeknek. Itt, a székesegyház mellett néhány esztendeje újév napján rátaláltam egy emberre összefagyva. Nagyon hideg volt. Amikor odaléptem és felemeltem a csuklyáját a fején, megkérdeztem tőle, mire lenne szükséged. Nekem voltak ötleteim, látva a nyomorúságát. Felismert, s megkérdezte: püspök úr, maga az? Igen, válaszoltam, s újra faggattam: mire lenne szükséged? Megdöbbentem a válaszán: csak két jó szót szóljon nekem, és boldog leszek. Van belőle több is, hozok egy kis teát és kenyeret a szavakhoz, ha megvársz – javasoltam. Megvárt, így odaülhettem hozzá beszélgetni. Megosztotta velem, hogyan, s miből él. Minden héten kivitték szexrabszolgának Ausztriába, és amit a hétvégén kapott azért, hogy árulta a testét, abból idehaza megélt hétközben.
A főpásztor arra szólította fel hallgatóságát, hogy álmodjunk egy olyan egyházról, amely akadálymentes.
– Nemcsak olyan értelemben, hogy készüljön rámpa, melyen a fogyatékkal élők is be tudnak menni a templomba. Mi lenne, ha akadálymentes egyházat építenénk a szegények, a fogyatékkal élők számára, ahol egyetemes hozzáférése van mindenkinek a szentmiséhez, a Szentíráshoz, s a hitoktatáshoz? Álmodjunk egy olyan egyházat, amely befogadó és gyógyító közösséggé akar válni mindenki számára, különösen a periférián élő testvéreink számára! Álmodjunk olyan közösségeket, ahol nem kritizáljuk és nem oktatjuk ki, nem kérjük számon a másikat, hanem a jót keressük benne! Ne csak keressük, hanem ismerjük fel a másikban a jóságot, és mondjuk is ki! Ez különösen fontos a fogyatékkal élők számára, mert nem kapják meg másutt. Nemcsak a jót kell kimondani, hanem az igazságot is, mert a bűn bennük is jelen van. Olyan közösségekre van szükség, ahol meg tudunk bocsátani, ki tudunk engesztelődni egymással. Olyan egyházmegyéről álmodok, ahol ilyen közösségek születhetnek. Ahol szolgáltatást és segítséget nyújthatunk nekik és családjuknak. E szakmai műhelyekben a szemléletet is lehet formálni. Október 25-én ezért szervezek szinódust az egyház peremén élő testvéreinknek, a fogyatékkal élőknek Határtalan öröm címmel. Azért e címmel, mert a püspöki szinódus egyik dokumentuma, amely a fogyatékkal élőkről szól, ezt a címet kapta. Szeretném, ha ezt az örömöt itt, Kaposváron is megtapasztalhatnánk. Ez csak egy folyamat nyitánya lesz, aztán majd jöhet a komolyabb műhelymunka, amelyben személytől személyig segítünk. Annak függvényében, hogy hány rászorulót találunk itt, Somogyban, országos szinten is meghirdetem, ám először a helyieket szeretném elérni.
– Legyetek a remény és a béke zarándokai! – mondta buzdításában a tanítás végén. – Emmanuel, így kezdődik és „Én veletek vagyok mindennap a világ végéig”, ezzel fejeződik be az evangélium. Jézus megtartotta az ígéretét. A kenyérben, az Eucharisztiában, a Szentírás igéjében, és a szegényebbekben, a megtört emberekben jelen lévő Krisztus ott van velünk. A feltámadásba vetett hit erőt ad ahhoz, hogy valami újat teremtsünk azzal, aki velünk marad a világ végéig. Az Ő békéjét hirdetjük, nem a világ békéjét. Krisztus békéjét kell továbbadnunk az emberiségnek, mert Ő a mi békességünk, írja szent Pál apostol az efezusiaknak. Menjetek békével, vigyétek Őt a békétlen, megosztott, szenvedő világba és hirdessétek: elérkezett hozzátok Isten országa, Isten szereteturalma!
Fórumot tart Michael W. Banach pápai nuncius
A megyés püspök arról is beszélt: első lépésben elsősorban azokat a testvéreket szeretné megtalálni, akik közel vannak az egyházhoz; hogy hívják őket, milyen fogyatékossággal élnek, kik gondozzák, segítik, kísérik őket. Laci atya ezért a közelmúltban küldött egy levelet papjainak, a hitoktatóknak, az akolitusoknak és a diakónusoknak, hogy térképezzék fel környezetükben az autista, látás-, hallás- és mozgássérülteket vagy más fogyatékossággal élőket. Reményei szerint ők lesznek a résztvevői annak a szinódusnak, amelyen Michael Wallace Banach pápai nuncius tart fórumot, a záró ünnepi szentmisét pedig Erdő Péter esztergom-budapesti érsek, prímás végzi majd. Október 6-ig lehet regisztrálni az egyházmegye honlapján.