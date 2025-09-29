Az akadálymentes egyházban a fogyatékkal élők is hozzáférnek a szentmiséhez, a szentíráshoz és a hitoktatáshoz

– A reményen túli remény a feltámadásba vetett hit, írják levelükben a Taizé-i testvérek. Nekünk is szükségünk van olyan tapasztalatokra, ahol az emberi mindenhatóságba vetett hit véget ér, és hiányoznak a távlatok. Ahol azt éljük meg, mintha éjszaka volna fényes nappal. Mindannyiunk életében akadnak krízishelyzetek, amikor összeomlani látszik mindaz, amire építettünk, ami fontos volt számunkra, amikor Isten némának tűnik. Ám Isten akkor is szeret bennünket, amikor némának tűnik, és nem szól hozzánk – emelte ki a megyés püspök.

– Isten szeretete sokszor meg nem értett szeretet – hangsúlyozta. – Sok esetben nem értjük, hogy ha szeret, akkor miért enged meg olyan dolgokat, melyeket nem szeretnénk, hogy megtörténjenek. Isten azonban nem azt kéri tőlünk, hogy értsük meg, hanem azt, hogy higgyünk benne és szeressük őt. A kettő nem ugyanaz. Ha hiszünk benne és szeretjük, akkor egy újfajta megértésre jutunk; egy másik síkon válik láthatóvá és érthetővé, hogy miért történt egy adott dolog velünk, vagy a szeretteinkkel. De az első nem a megértés, hanem a hit, a hitből fakadó bizalom és a szeretet. A hit egyszerre emlékezés és vízre lépés, teljes bizalommal való ráhagyatkozás Isten szeretetére és jelenlétére – fogalmazott a főpásztor, majd Ábrahám és Sára bibliai példájára hivatkozott.

Varga László jobb egyházmegyéről álmodik; szinódust szervez a periférián élőknek. Fotó: Kling Márk

– Életünk le van horgonyozva a mennyben, biztos a jövőnk. Merünk-e hinni ebben? Mi a feltámadt Krisztus győzelméről teszünk tanúságot, s ezzel a reménnyel hív minket Ferenc pápa arra, hogy merjünk álmodni egy jobb világot, valamint egy jobb egyházat. A remény embereiként legyünk felelősek a világért és az emberi életekért. Igazságtalanság, amit a szegényekkel elkövetnek; nyílt seb az emberiség testén. A bátorítás ajándékait pedig Istentől kell kérni, mert Jézus legyőzte a félelmet, ami a legádázabb ellenség. A félelem azonban tehetetlen a hittel szemben. Olykor előfordul, jegyzi meg katekézisében Ferenc pápa, hogy megijedünk. Ilyenkor gondoljunk Jézusra, aki rajtunk keresztül akar a maga szelíd módján elszámolni ellenségeinkkel, a bűnnel, a gyűlölettel és az erőszakkal. Ahhoz, hogy a reményt meg tudjuk őrizni a szívünkben, szükségünk van példaképekre, akik előttünk jártak ezen az úton és győztesen járták végig ezt az utat. Ferenc pápa nyomán azt szeretném, ha álmodnánk nemcsak egy jobb világot, hanem ha álmodnánk egy jobb egyházat. Az egyház mindig reformra szorul, mert nemcsak isteni, hanem emberi mű is. Álmodjunk egy olyant, amelyben a periférián élő testvéreinkkel is találkozhatunk. Egy olyan egyházat, amely nem fél a különféle fogyatékkal élő testvéreinkkel való találkozástól, hanem kész meghallgatni őket, s nemcsak meghallgatja, hanem közösen keresi velük: miként lehetne másképpen jelen lenni az egyházban – emelte ki a főpásztor.