Somogyi Nyugdíjasok

Az esőben a halak sem haraptak a Desedán

Csak az elszántabbak fogtak pecabotot szombaton a változó intenzitással szakadó esőben a Honvédszakszervezetek Nyugdíjas Tagozata Somogy Megyei Alapszervezetének családi nappal egybekötött horgászversenyén.

Varga László

Az egész napos jó hangulathoz a verseny alatt elfogyasztott finom pogácsák és Kelemen Attila ebédre felkínált, rendkívül ízletes babgulyása is hozzájárult. Amúgy a halaknak nem igazán akaródzott horogra akadni, az összes kifogott hal súlya alig haladta meg a 3.5 kilót. A győztes kaposvári Varga János egyedül majdnem háromszor annyit fogott, mint a többi pecás összesen. 

 

Virág Zoltánné nyugállományú őrnagy, a szervezet vezetője szerint a részvétel volt a fontos, és hogy mindenki jól érezze magát. Ennek a célnak pedig az összejövetel minden szempontból megfelelt. – Egy kicsit tartottam a versenytől, az eső miatt ugyanis csúszós volt a part, és félő volt, hogy baleset történik. Emiatt a helyek elosztása sem volt egyszerű, de szerencsére nem történt baj – tette hozzá mosolyogva. 

A megmérettetést Varga János nyerte, 2. Kincs János, 3. Kiss Sándor lett. – Közel negyven éve horgászok, kizárólag a saját örömömre. Jó kiülni a vízpartra és beszélgetni is szeretek. Ma jó helyet kaptam, számított a csali és a sokéves tapasztalat, no meg egy kis szerencsére is szükség volt – nyilatkozta a győztes, aki maga is szereti a halat, az egyik kedvence a halfasírozott. Az eredményhirdetéskor Virág Zoltánné nemcsak a helyezetteket, de a legnagyobb és a legkisebb halat kifogót is díjazta. 

