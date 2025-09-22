Az időskor szebbik arcát mutatták az őszköszöntőn

A kultúrházban megtartott eseményre meghívták a lellei, a földvári és a kőröshegyi nyugdíjasklub tagjait is, akik a vendéglátóikhoz hasonlóan kitettek magukért. Az ősz egyébiránt nem véletlenül kapott kiemelt figyelmet a szépkorúak részéről, mivel az idő múlását sokak szerint ez az évszak fejezi ki leginkább, annak szépsége pedig arra is ráirányítja a figyelmet, hogy az öregkor is lehet szép és tartalmas, csak nyitottnak kell lenni rá. Ehhez nyújtanak lehetőségeket a nyugdíjas közösségek, mint ahogy a Szóládon töltött fél nap is vidám perceket szerzett és sok-sok mosolyt csalt a részvevők arcára.

A műsor sem az időskor gondjaival és a közelgő elmúlással foglalkozott, sokkal inkább az élet szebbik, örömtelibb oldalát mutatta be, de a komoly, tartalmas gondolatok is elsősorban az idősek tiszteletére, a nagyszülők emlékének megőrzésére figyelmeztettek. Ez utóbbinak szép példája volt Aranyás Kálmánné tolmácsolásában Kun Magdolna Hol boldog voltam rég című verse, és derűt, életigenlést fejezett ki a kilencven éves, kőröshegyi Kocsola Imréné dalcsokra, Tasi Pálné nosztalgia egyvelege, Tóth Józsefné hangulatos összeállítása, a lelleiek tréfás jelenetei valamint Tóth Attila által előadott vidám vers is. Végül de nem utolsósorban a témához kapcsolódott a helyiek népdalcsokra és egy ismert dal átdolgozásával a nyugdíjasok életének humoros bemutatása is. A remek hangulathoz Salamon Józsefné klubvezető irányításával a színvonalas vendéglátás és a nosztalgikus zene is hozzájárult, amelynek költségeit teljes egészében az önkormányzat állta.