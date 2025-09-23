Az igazat mondd, ne csak a valódit

A közelmúltban immár harmadszor látogatott el Somogysárdra Tóth Péter Lóránt, Pro Cultura Hungarica- díjas versvándor, aki József Attila születésének 120. évfordulójára emlékezve Vasútállomás címmel tartott előadást a faluházban. Az est során a költő legismertebb és a témához leginkább kapcsolódó verseiből hangzott el válogatás. Az eseményt a helyi Nitt Jánosné különböző technikákkal kifestett, színezett rajzaiból álló kiállításával kötötték egybe.