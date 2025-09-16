szeptember 16., kedd

Az M7-esen vezetsz? Újabb változásra készülhetsz fel ezen a szakaszon - mutatjuk!

Címkék#Biatorbágy#Törökbálint#M7

– Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a 18-as km-nél lévő Érd csomópont fel- és lehajtóágát, valamint az 57-es km-nél fekvő Székesfehérvár kelet csomópont fel- és lehajtóágát is megnyitották  – tájékoztatott kedden az Útinform.

Az M1-es autópályán, Törökbálint és Tatabánya között mindkét irányba elkezdődtek a szélesítési munkák. A 16-os km-től egészen az 56-os km-ig a belső sávot lezárták, a járművek szűkített sávokon, a külső és a leállósávon haladnak. Azt is közölték: a munkaterület előtt jellemzően a reggeli és délutáni csúcsban szakaszos lassulásra időszakos torlódásra lehet számítani. A munkák kapcsán Budapest felé, a 17-es km-nél lévő Biatorbágy csomópont felhajtóágát hosszú időre lezárták. 


 

 

