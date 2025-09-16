szeptember 16., kedd

Azonnal betiltották: nem jelölt allergén került ebbe a mogyorókrémbe - erre nagyon figyelj!

Címkék#Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság#Rapid Alert System for Food and Feed#mandula

Harsányi Miklós

– Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján nem jelölt allergéneket, mogyorót, pisztáciát és mandulát azonosítottak Törökországból importált mogyorókrémben – közölte kedden a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH). –  A termékből egy német importőrön keresztül Magyarországra is érkezett.

A hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Arman Èlker Kft. ), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról. 

Az NKFH azt is közölte: a termék fogyasztása arra érzékeny fogyasztók számára egészségügyi kockázatot jelenthet.


 

 

