14 órája
Jobbak kell legyünk mint a telefon, vallják a kaposvári parkszínházban fellépő bábművészek
Félezer család fordult meg a kaposvári parkszínházban a hétvégén. Jobbak kell legyünk mint a telefon – így fogadkoztak a bábművészek a fesztiválon.
Négy országból érkeztek bábművészek, 12 előadást láthatnak a nézők, és 7 folyamatosan működő játszóteret állítottak fel a Vaszary parkban a hétvégi parkszínházhoz.
Bábművészek a parkszínházban
– Jó családi program a bábszínház, nagyon érdekli a gyermekeinket – mondta Szabó Csaba, akinek két és fél éves ikerlányai vannak – Mi amúgy is járunk a Bábszíntérbe, és úgy tartjuk, hogy minden közösség összekovácsoló program, ami jó a felnőtteknek, az jó a gyerekeknek is. Mindent szeretnek, ami játék és előadás, várják és sokat beszélnek róla, nagy élményt jelent nekik.
Az ötéves kislány unokájával együtt először jött el a Bábszíntérbe Költő Lászlóné nagymama, aki visszaemlékezett arra, hogy gyermekként ő is nagyon örült, amikor színházba mehetett.
– Hogy mi a jó a bábszínházban? – tette fel önmagának a kérdést a 7 és fél éves Julcsi édesanyja, Judit, és mindjárt meg is válaszolta. – A mese, a bábok, a vicces történetmesélés, hogy a komoly dolgok mégsem fájnak, mert szórakozunk és nevetve tanulunk belőle...
Utcaszínház órásbábokkal és gólyalábasokkal
A Trapp Top Flotta háromtagú gólyalábas utcaszínház óriásbábokkal, legtöbbször a gyerekeket is bevonják a produkcióba. A kaposvári parkszínházban A nap és a hold elrablása című darabot adták elő. Rumi László bábszínházi rendező 30 éve van a pályán, az utcaszínházat Pályi Jánossal együtt kezdte a Maskarásokban. A gólyalábas csapatban Kiss Tamás pantomim művész és Lenhardt József akrobata és tűzzsonglőr a társa.
– A gyerekek szeretnek játszani, ha jól szólunk hozzájuk, nyert ügyünk van, nekem ez a tapasztalatom – mondta Rumi László. – A gólyalábak használata nem igényel különleges technikát, de ügyességet igen. Sétálgatni egy óra alatt meg lehet tanulni, bár van, akinek egy hónapig is eltart. De a gólyaláb csak egy eszköz, rajtad áll, hogy mit csinálsz rajta, zsonglőrködsz, óriásbábot építesz rá vagy éppen táncolsz.
Bábművészek a parkszínházbanFotók: Lang Róbert
Az önkénteseknek is köszönetet mondtak
Szombaton 400-500 családra számítottak előzetesen, pénteken is sokan voltak, és vasárnap is kitart az érdeklődés.
– A költségvetésünk nagy része pályázatokból és saját forrásokból tevődik össze, de az önkormányzat is sokat segít – mondta Pályi János, a Bábszíntér vezetője. – A Bábszíntér csapatának is köszöntet kell mondani, mert sok önkéntes dolgozik náluk, és nagy meló volt a parkot berendezni színháznak. A most nyíló évadunkra hívjuk fel a figyelmet, hogy a szülők és a gyerekek együtt jöjjenek el a matinékra. Ha az óvodákban és iskolákban is szeretnék látni a gyerekek az előadásokat, akkor jelezzék az óvónőknek vagy az osztályfőnököknek.
Jobbnak kell lenni, mint a telefon
Békéscsabáról érkeztek a Napsugár Bábszínház A rászedett ördögök című előadással, melyet Markó Róbert rendezett. Autóval az autóban utaztak, mondják, ugyanis a bábelőadás díszlete egy tűzpiros Trabant, ahonnan mindenféle meglepetések kerülnek elő.
– Az internetes világban is van a bábjátéknak varázsa – felelte kérdésünkre Soós Emőke békéscsabai bábművész. – Ha komolyan vesszük azt, amit csinálunk, hitelesek vagyunk, és őszintén szólítjuk meg a gyerekeket, akkor mindig működik. Jobbak kell legyünk, mint a telefon...