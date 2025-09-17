Háromnapos parkszínházi fesztivállal nyitja meg új évadát a BábSzínTér Kaposváron

A Nemzetközi Parkszínházi Fesztiválra négy országból érkeznek a szakma legelismertebb képviselői, így a BábSzínTér és az egész park teljes egészében életre kel. Tűz- és cirkuszszínház, gólyalábasok, artisták és számos más izgalmas program várja a gyerekeket és a felnőtteket a Vaszary parkban. Fantasztikus utcaszínházi produkciók, árnyjáték, pantomim, verskukker és játékmobilok is színesítik a kínálatot. Három nap tömény játék, szórakozás és nagyszabású bábszínházi előadás vár mindenkit a BábSzínTér és Kaposvár önkormányzata szervezésében.

Háromnapos parkszínházi fesztivállal nyitja meg 16. évadát a BábSzínTér Forrás: babszinter.hu

Kavalkáddal várja a gyerekeket és a felnőtteket egyaránt a BábSzínTér

Péntek délutántól a Trapp Top Flotta legénysége nyitja a napot, akik káprázatos táltos paripákkal, földön, égen és levegőben mutatják be a Nap és Hold elrablásának történetét. Kora este világkörüli utazásban vehet részt a közönség a park épületeire vetített árnyszínházban. Szombaton már a délelőtti órától várják a családokat, 10.00 és 16.00 órakor az amfiteátrumban bábelőadás kezdődik, miközben a parkban a GolyóZOO, verskukker, camera obscura működik, és dodók vonulására figyelhetnek fel az eseményre érkezők, ugyanakkor vitorláshajók úsztatására is lehetőség adódik majd. A napot tűzszínház és óriások földje árnybirodalom zárja, majd vasárnap, az amfiteátrumban cirkuszi hangulatot teremt a cseh Karromato kollektíva, akik a klasszikus marionettszínház misztikus világát idézik meg, szemet gyönyörködtető bábjaikkal.