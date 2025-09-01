Baráti kezdeményezésből országos hírű eseménnyé vált ez a balatoni program

A Balaton-átevezésen bárki rajthoz állhat kézzel hajtott vízisporteszközzel: a mezőnyben évről évre ott vannak a kajakok, kenuk, sárkányhajók, és mindig akad, aki még horgászcsónakkal is nekivág a távnak. Augusztus 16-án közel 350 nevezőt regisztráltak, a Fonyód és Badacsony közötti oda-vissza út mintegy 10 kilométeres távot jelentett, amelyet minden induló sikeresen teljesített.

Balaton-átevezés 2025 – 350 résztvevő a különböző távokon

Fotó: Kajetan Jacint

A félmaraton egy különleges erőpróba

Az átevezés vonzereje évről évre külföldieket is megszólít. Idén Ausztriából és Szlovákiából is érkeztek indulók, akik ugyanúgy kézzel hajtott vízi járművel teljesítették a távot, mint a magyar résztvevők. A biztonságot a vízirendészet által előírtak szerint garantálták a szervezők. Nyolc vitorlás és öt motorcsónak felügyelte a résztvevőket, köztük egy egészségügyi motorcsónak, a parton pedig mentőautó és teljes felszereltségű mentőszolgálat állt készenlétben. Az idei évben is lehetőség volt a 21 kilométeres félmaratoni táv megtételére. A résztvevők reggel kilenc órakor rajtoltak el, Fonyódról Balatonfenyvesig eveztek, majd vissza, és csak ezt követően teljesítették a hagyományos, közel 10 kilométeres útvonalat. Ezzel együtt 21 kilométert teljesítettek – a kihívást közel húszan vállalták, köztük kajakosok és SUP-osok is.

A Balaton-átevezés ma már tömegeket vonz

– Nagyon sikeres rendezvény volt, idén többen neveztek, mint tavaly. Az ötletgazda Lehel László, aki több mint tíz éve találta ki, hogy evezzük át a Balatont Fonyód és Badacsony között. Akkor még baráti összejövetel volt, ma viszont országos hírű esemény. A felkészülés ugyanakkor komoly szervezőmunkát igényel: körülbelül harmincnapos előkészület előzi meg a rajtot, amelyben a meteorológiai szolgálat, a vízirendészet és a Fonyódi Turisztikai Egyesület napi szinten működik együtt – értékelte a rendezvényt Erdei Barnabás, Fonyód polgármestere, aki hozzátette, az átevezés a nyár egyik legnagyobb közösségi programja a déli parton.