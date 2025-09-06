Balaton főutak: rendőrök és polgárőrök irányítják a forgalmat

– A 710-es főúton, Balatonakarattya és Balatonfűzfő között sportversenyt rendeznek, az 1-es és a 14-es km között rendőrök és polgárőrök irányítják a forgalmat – közölte szombaton az Útinform.

Arra is felhívták a figyelmet: az M0-s autóút déli szektorán, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, az M1-es és az M7-es autópálya csomópontja között egy hidat javítanak. A 3-as km-nél három sávot lezártak, a forgalmat sávelhúzással a kollektor ágra terelik, a személygépjárművel közlekedők a szemközti oldal belső sávját is használhatják. Napközben gyakori a torlódás, ezért az M1-en Tatabánya felől érkezők hosszabb menetidővel számoljanak!



