Elképesztő teljesítmény: egy hatéves kisfiú 10 óra alatt tekerte körbe a Balatont

Timo, a hatéves kisfiú nyáron kezdte meg kiemelkedő kerékpáros kihívásait, de a Balaton körbebiciklizése jelentette számára az egyik legkülönlegesebb mérföldkövet. A fiatal sportoló 205,33 kilométert teljesített a tó körül, mindössze 10 óra alatt, ezzel pedig új szintre emelte fiatal kora ellenére is lenyűgöző teljesítményét.

Balaton körbebiciklizése –a hatéves kisfiúnak 10 óra alatt sikerült

Forrás: TikTok/Timo.Knab

A Balaton körbebiciklizése előtt a hegyekben is rekordot állított fel Timo

A nyári szezon során Franciaországban teljesítette első nagy vállalkozását: meghódította az Alpe d’Huezt, a Tour de France ikonikus hegyét, 1.120 méter szintemelkedéssel és 21 szerpentin kanyarral. Ezután Ausztriában a Sölkpasst is legyőzte, közel 1.000 méteres szintkülönbséggel – számolt be róla a bikemag.hu.

A csúcspontot a Großglockner Hochalpenstraße jelentette, ahol a legnehezebb szakaszon egészen a Fuscher Törlig jutott fel. Ezzel ő lett a legfiatalabb kerékpáros, aki valaha teljesítette a közel 1.400 méteres szintkülönbséget. Most pedig a Balaton körbebiciklizésével Magyarországon is maradandót alkotott.