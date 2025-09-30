58 perce
Elképesztő teljesítmény: egy hatéves kisfiú 10 óra alatt tekerte körbe a Balatont
Hatévesen teljesítette a lehetetlent Timo, az Ausztriában élő magyar származású kisfiú. A Balaton körbebiciklizése során 205 kilométert tett meg 10 óra alatt, miközben 560 méter szintkülönbséget is leküzdött.
Timo, a hatéves kisfiú nyáron kezdte meg kiemelkedő kerékpáros kihívásait, de a Balaton körbebiciklizése jelentette számára az egyik legkülönlegesebb mérföldkövet. A fiatal sportoló 205,33 kilométert teljesített a tó körül, mindössze 10 óra alatt, ezzel pedig új szintre emelte fiatal kora ellenére is lenyűgöző teljesítményét.
A Balaton körbebiciklizése előtt a hegyekben is rekordot állított fel Timo
A nyári szezon során Franciaországban teljesítette első nagy vállalkozását: meghódította az Alpe d’Huezt, a Tour de France ikonikus hegyét, 1.120 méter szintemelkedéssel és 21 szerpentin kanyarral. Ezután Ausztriában a Sölkpasst is legyőzte, közel 1.000 méteres szintkülönbséggel – számolt be róla a bikemag.hu.
A csúcspontot a Großglockner Hochalpenstraße jelentette, ahol a legnehezebb szakaszon egészen a Fuscher Törlig jutott fel. Ezzel ő lett a legfiatalabb kerékpáros, aki valaha teljesítette a közel 1.400 méteres szintkülönbséget. Most pedig a Balaton körbebiciklizésével Magyarországon is maradandót alkotott.