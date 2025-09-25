szeptember 25., csütörtök

Műhold

3 órája

Lenyűgöző légi felvétel készült a Balatonról, kihagyhatatlan ez a fotó

Címkék#Balaton#Copernicus Sentinel-2#műhold#légi felvétel

A Copernicus Sentinel-2 műhold felvétele lenyűgöző részletességgel mutatja meg a Balaton egyik legkülönlegesebb arcát. A Balaton légi felvétele szinte festményszerűen rajzolja ki a tó türkizkék víztükrét, amelyből kiemelkedik a Tihanyi-félsziget.

Krausz Andrea

A Balaton légi felvételén jól kivehető a Belső-tó sötét színe, a vulkanikus eredetű dombok gyűrűje, valamint a Tihanyi-szoros, ahol a kompok közlekednek Somogy és Veszprém vármegye között. A 2025 februárjában műholdról elkészített, de szeptember 23-án publikált kép jobb felső sarkában Balatonfüred, alul Zamárdi települése tűnik fel, közöttük pedig a kompátkelő vonala is sejlik. A Copernicus program bejegyzésében kiemelték, hogy a Tihanyi-félsziget Magyarország egyik legikonikusabb természeti és kulturális látnivalója. 

Balaton légi felvétele – Copernicus Sentinel-2 műhold
A Balaton légi felvétele a Copernicus Sentinel-2 műholdról
Forrás: Facebook/CopernicusEU

A Balaton légi felvétele megmutatja az apró részleteket és a tó döbbenetes színét

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park részeként védett terület, amelyet ősi vulkanikus táj, levendulamezők, ritka vizes élőhelyek és vulkáni eredetű tavak tesznek különlegessé. Itt található az 1055-ben alapított bencés apátság is, a Sentinel–2 műhold február 5-i felvétele pedig látványosan mutatja, ahogy a félszigetet körbeöleli a tó.Ez a felvétel emlékeztet a rra, hogy Európa legnagyobb tava nemcsak közelről, hanem madártávlatból is igazi természeti csoda.

@hunor_program Kis hazánk Balatonja a világűrből 💙 #fyp #fy #HUNOR #MagyarŰrhajósProgram #KapuTibor ♬ eredeti hang - HUNOR - Magyar Űrhajós Program

 

