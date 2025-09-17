szeptember 17., szerda

Kompkikötők szépülnek meg

2 órája

Hihetetlen, mégis igaz - megszűnhetnek a dugók a Balaton partján

Címkék#balaton part#part#vasbeton#Balaton#szántód tihany#látvány#épület#komplexum

Égető szükség van a felújításra, ami úgy tűnik, egyre elérhetőbbé válik. Egy nemrégiben kiírt fejlesztésnek köszönhetően akár még a Balaton partján oly sűrűn előforduló dugók is megszűnhetnek.

Dombi Regina

Átfogó felújításra kerülhet sor a Balaton partján, melynek köszönhetően nemcsak az utasok szállítása lehet gördülékenyebb,  de még a dugók is megszűnhetnek a nyári főszezon alatt. A Balatoni Hajózási Zrt. közbeszerzést írt ki a Szántód és Tihany közötti kompkikötők átfogó felújítására, Szántód polgármestere bizakodva áll a fejlesztés előtt, véleménye szerint élhetőbbé tenné a várost a fejlesztés. 

Balaton part
Megújulhat a Balaton partjának két kikötője is
Fotó: Krausz Andrea

Megújult kikötők, élhetőbb város – megszűnhetnek a dugók a Balaton partján

Október 27-ig várják az ajánlatokat a Szántód és Tihany közötti kompkikötők átfogó felújítási munkáira. A Magyar Építők tájékoztatása szerint a fejlesztésnek köszönhetően a szántódi kompkikötőnél helyreállítják a vasbeton héjszerkezetű utasvárót, illetve kiemelik a nádas látványát, és egy kilátó útvonalat létesítenek, ahonnan rálátás nyílik a vízre, a nádasra és a teljes kikötőre.
A tervek szerint a szántódi révnél egy 430 négyzetméteres, földszintes kiszolgálóépületet kell létrehozni egyedi kerámia homlokzatburkolattal. Emellett a meglévő 172,23 négyzetméteres betonszerkezetű épület teljes felújítása is szükséges. A munkálatok részét képezi továbbá több mint 3000 négyzetméter térburkolat és 6726 négyzetméter aszfaltburkolat kialakítása, valamint a belső közműhálózat kiépítése. 
A Bahart tájékoztatása szerint a kivitelezésre 30 hónap áll majd rendelkezésre, a munkálatokat két részfeladatra osztották, de mindkét esetben hasonló feladatokat kell ellátni: többek között építészeti, tartószerkezeti, belsőépítészeti, gépészeti és elektromos munkákat, valamint a külső közművek kiépítését kell elvégezni.

20250721_Komp-forgalom_Tihany_FI_VN (2)
A felújításnak köszönhetőn a dugók száma is csökkenhet
Fotó: MW/Fülöp Ildikó

– Égető szükség volt már erre a felújításra. Az átépítéssel a nyári főszezon idején megszűnhet a településen kialakuló állandó dugó, ami nekünk nagyon nagy segítség lenne. Az új kiszolgáló épületnek köszönhetően az utasellátás is sokkal gördülékenyebben fog menni, és nyilván esztétikailag is szebb látványt nyújt majd a megújult komplexum – mondta el Vízvári Attila, Szántód polgármestere. 

A szomszédos vármegye is jól jár

Mivel a felújítás a Szántód és Tihany közti kompkikötőket érinti, így nemcsak Somogy vármegye részesülhet a felújítás jótékony hatásaiból. A Tihany-révnél egy 379,22 négyzetméteres, földszintes vasbeton szerkezetű kiszolgáló épület felépítése a feladat egyedi finombeton homlokzattal. A helyi védelem alatt álló, 160,81 négyzetméteres épület telje körű felújítása mellett 4755 négyzetméter térburkolat, 1020 négyzetméter zöldfelület, valamint 2090 négyzetméter aszfaltburkolat és 2080 négyzetméter pályaburkolati beton telepítése is a kivitelező feladata lesz. Így a korszerűsítés nemcsak funkcióban, de látványban is változást hoz a település életébe. 

 

