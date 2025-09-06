Helyi közélet
19 perce
Balaton part: itt lehet átvenni a szelektív hulladékgyűjtőket, szeptembertől 15-től változás jön
Fotó: Csapó Balázs
– Ne maradjon le róla, ha Ön még nem vette át a szelektív hulladékgyűjtőjét! – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán csütörtökön a balatonföldvári önkormányzat.
A MOHU tájékoztatása szerint szeptember 15-től a szelektív hulladékgyűjtők átvételére már csak Siófokon, a MOHU telephelyén (Siófok, Papföldi utca 3.) van lehetőség azoknak, akik eddig még nem vették át.
Nyitvatartás: kedd, csütörtök, péntek 8:00–15:00. Azt is közölték: az átvételhez szükséges a szerződő fél adószáma!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre