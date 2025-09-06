szeptember 6., szombat

19 perce

Balaton part: itt lehet átvenni a szelektív hulladékgyűjtőket, szeptembertől 15-től változás jön

Címkék#Siófok#MOHU#önkormányzat#figyelem

Harsányi Miklós
Fotó: Csapó Balázs

– Ne maradjon le róla, ha Ön még nem vette át a szelektív hulladékgyűjtőjét! – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán csütörtökön a balatonföldvári önkormányzat.

A MOHU tájékoztatása szerint szeptember 15-től a szelektív hulladékgyűjtők átvételére már csak Siófokon, a MOHU telephelyén (Siófok, Papföldi utca 3.) van lehetőség azoknak, akik eddig még nem vették át.

Nyitvatartás: kedd, csütörtök, péntek 8:00–15:00. Azt is közölték: az átvételhez szükséges a szerződő fél adószáma!

 

