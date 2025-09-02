2 órája
A közönség végre rájött. szeptemberben is érdemes a Balatonra utazni
A trianoni békediktátumot követő időszakban, amikor a Balaton, mint turisztikai célpont egyre inkább felértékelődött, a korabeli elemzésekben, tervekben mind inkább előtérbe került a szezon hosszabbításának kérdésköre. A balatoni sporthét eseményei javarészt Siófokon zajlottak.
Az ún. utószezon programokkal való megtöltésére már korábban is több intézkedést tettek a Balatonnál. Az egyik ilyen fontos esemény volt, amikor a Balatoni Intéző Bizottság 1935-ben elindította a Balatoni Nemzetközi Sporthetet, amelyet tudatosan szeptember első hetére ütemeztek. Az egészen a háború végéig megtartott sporthéten neves közéleti személyek, politikusok is megjelentek, védnöknek többször is Habsburg Albrecht főherceget kérték fel.
Kiegészítő eseményként bálokat, borhetet is szerveztek, hogy a programokon minden érdeklődő megtalálja számítását. 1935-ben szeptember 6-án kezdték meg a sporthetet, amely egészen szeptember 15-ig, több mint egy hétig zajlott. Már a megnyitón neves szereplők jelentek meg, több nemzetközi csapattal, képviselővel egyetemben. Sok versenyszámban mérethették meg magukat a versenyzők, szerveztek vitorlás Európa-bajnokságot, nemzetközi motorcsónakversenyt, autócsillagtúrát, repülő csillagtúrát, galamblövő versenyt, teniszmérkőzéseket, lóversenyeket, Balaton-átúszást, vízipóló versenyt, pentatlont. Útjára indították a mintegy 1500 km-es repülőcsillagtúrát, amelyet a Budapest-Bécs-Graz-Budapest-Nyíregyháza-Szeged-Kaposvár-Szombathely-Siófok útvonalon tettek meg. A motorcsónakverseny pedig a Budapest-Baja-Sió-csatorna-Siófok közti vízi távon zajlott. De érdekes versenyszámok is akadtak: autószépségverseny, lóverseny, ügyességi vetélkedő. Az esemény kiemelt napján maga a kormányzó, Horthy Miklós és felesége is tiszteletét tette a neves rendezvényen. A programokra a fővárosi vendégek érkezhettek saját autómobiljukon, de a MÁV is nagy kedvezményt biztosított: féláron vásárolhatták a jegyeket és a szálláshelyeken is utószezoni árakat alkalmaztak.
A balatoni sporthét javarészt Siófokon zajlott
Az 1935-ös első sporthét javarészt Siófokon zajlott, kiegészítő programként Füreden és Badacsonyban borheteket rendeztek. A sporthét keretében nyitották meg a siófoki Kaszinóban a nemzetközi sportbált is. A sporthét elindítása valóban hozott vendégeket az utószezon időszakára:
A szezon közönsége napról-napra csoportosan vonul el, de a szállodákban mégis minden szoba foglalt, mert csupán kicserélődnek a lakók, s az előbbiek helyét egy merőben más közönség foglalja el: arisztokraták, a közélet reprezentánsai, külföldiek, sportbarátok és sportolók. A sporthét már állandósult és az utószezonra minden évben megteremti Siófoknak ezt a másik arcát...
– fogalmazott egy helyszíni tudósító.
A sporthét záróünnepsége Balatonfüreden, szintén ünnepélyes keretek közt zajlott. A későbbi években a helyszínek közé bekapcsolódott Balatonföldvár, Almádi, Kenese és Tihany egyaránt. Siófokon a nemzetközi lovasmérkőzéseket, galamblövő versenyeket, repülő csillagtúrát, vitorlázó- és műrepülés bemutatót és az úszó-, valamint a vízipóló versenyeket rendezték meg, Almádiban a teniszt, asztaliteniszt, vívóversenyeket és evezősversenyeket vezettek le. Füred adott otthont a vitorlásversenyeknek és a dunántúli teniszversenyeknek, valamint a motorcsónakfutamnak. Földváron pedig az automobilok versengtek. 1937-ben már a Sporthét cigarettát is piacra dobták, de megjelent a sportheti postabélyeg és a külön útlevél, valamint a Balaton sporttündérét is megválasztották. Egészen rendhagyó programokról is olvashatunk a leírásokban: Siófokon nemzetközi bélyegkiállítást, Balatonföldváron kutyakiállítást is szerveztek.
A kormányzati kezdeményezés, a szervezett események, a helyiek együttműködésének eredményeként 1936-ban, Ertl József, a siófoki fürdőtelep igazgatója az alábbiakat nyilatkozta:
Óriási összegeket áldozunk arra a célra, hogy megmentsük a Balaton utószezonját. Ma már ott tartunk, hogy az utószezon látogatottsága vetekszik a főszezonéval. Boldogok vagyunk, hogy a közönség rájött végre: szeptemberben is érdemes a Balatonra jönni, mert talán sehol Európában nem olyan édes, ragyogó az ősz, mint a Balaton partján.
- A sportbálok, borhét, a kiegészítő események mellett 1937-ben a Sporthéttel egyidőben Tihanyban nemzetközi horgásztanyát is alapítottak. Azonban nemcsak a programok szervezettsége és kínálata eredményezte a két háború közti időszakban az utószezon sikerességét, hanem a korabeli írások tanúsága szerint az is, hogy ezekben az években langymeleg ősz volt a Balatonnál. Az utószezon kérdése évről-évre előkerül napjainkban is, de ahogy a múltbéli példa mutatja: jól megszervezett és jól eltervezett kínálattal garantált a siker, amennyiben az időjárás is lehetőséget ad minderre. Bizakodjunk a hosszú indián nyárban!