A közönség végre rájött. szeptemberben is érdemes a Balatonra utazni

Az ún. utószezon programokkal való megtöltésére már korábban is több intézkedést tettek a Balatonnál. Az egyik ilyen fontos esemény volt, amikor a Balatoni Intéző Bizottság 1935-ben elindította a Balatoni Nemzetközi Sporthetet, amelyet tudatosan szeptember első hetére ütemeztek. Az egészen a háború végéig megtartott sporthéten neves közéleti személyek, politikusok is megjelentek, védnöknek többször is Habsburg Albrecht főherceget kérték fel.

A balatoni sporthét védnökének Habsburg Albrecht főherceget (középen) kérték fel. Forrás: Fortepan/Somló Cecília

Kiegészítő eseményként bálokat, borhetet is szerveztek, hogy a programokon minden érdeklődő megtalálja számítását. 1935-ben szeptember 6-án kezdték meg a sporthetet, amely egészen szeptember 15-ig, több mint egy hétig zajlott. Már a megnyitón neves szereplők jelentek meg, több nemzetközi csapattal, képviselővel egyetemben. Sok versenyszámban mérethették meg magukat a versenyzők, szerveztek vitorlás Európa-bajnokságot, nemzetközi motorcsónakversenyt, autócsillagtúrát, repülő csillagtúrát, galamblövő versenyt, teniszmérkőzéseket, lóversenyeket, Balaton-átúszást, vízipóló versenyt, pentatlont. Útjára indították a mintegy 1500 km-es repülőcsillagtúrát, amelyet a Budapest-Bécs-Graz-Budapest-Nyíregyháza-Szeged-Kaposvár-Szombathely-Siófok útvonalon tettek meg. A motorcsónakverseny pedig a Budapest-Baja-Sió-csatorna-Siófok közti vízi távon zajlott. De érdekes versenyszámok is akadtak: autószépségverseny, lóverseny, ügyességi vetélkedő. Az esemény kiemelt napján maga a kormányzó, Horthy Miklós és felesége is tiszteletét tette a neves rendezvényen. A programokra a fővárosi vendégek érkezhettek saját autómobiljukon, de a MÁV is nagy kedvezményt biztosított: féláron vásárolhatták a jegyeket és a szálláshelyeken is utószezoni árakat alkalmaztak.

A balatoni sporthét javarészt Siófokon zajlott

Az 1935-ös első sporthét javarészt Siófokon zajlott, kiegészítő programként Füreden és Badacsonyban borheteket rendeztek. A sporthét keretében nyitották meg a siófoki Kaszinóban a nemzetközi sportbált is. A sporthét elindítása valóban hozott vendégeket az utószezon időszakára:

A szezon közönsége napról-napra csoportosan vonul el, de a szállodákban mégis minden szoba foglalt, mert csupán kicserélődnek a lakók, s az előbbiek helyét egy merőben más közönség foglalja el: arisztokraták, a közélet reprezentánsai, külföldiek, sportbarátok és sportolók. A sporthét már állandósult és az utószezonra minden évben megteremti Siófoknak ezt a másik arcát...

– fogalmazott egy helyszíni tudósító.