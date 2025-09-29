Hatalmas a küzdelem a Balaton Sütije versenyen – 30 nevező desszertjét kóstolta a zsűri Siófokon

A Balaton Sütije 2025 megmérettetésen a Balaton régió legkiválóbb cukrászai és desszertkészítői mutatták be alkotásaikat, hogy megtalálják azt a süteményt, amely méltón képviseli a térség ízeit és hangulatát. A zsűri a siófoki Thanhoffer Villában kóstolta meg a beérkezett süteményeket, melyek között a Balaton gazdag alapanyagai – dió, mandula, szőlő, bor, barack, körte, füge, áfonya és málna – kaptak főszerepet, kreatív és modern formában.

Balaton Sütije verseny – 30 desszertet zsűriztek Siófokon

Forrás: VisitBalaton365

A Balaton ízei és kreativitás

A verseny célja, hogy megtalálja azt a desszertet, amely méltón képviseli a Balaton régiót, a helyi alapanyagokat és a gasztronómiai kreativitást. Az idei megmérettetés különlegessége, hogy tíz fiatal cukrásztanuló is részt vett a junior kategóriában, emellett mentes desszerttel is érkezett nevezés, bemutatva, hogy a régió cukrászai egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek az egészségtudatosságra és a speciális étkezési igények kiszolgálására.– A Balaton Sütije verseny célja, hogy a Balaton régió ízeit és kreativitását a gasztronómia eszközeivel mutassuk meg – mondta Princzinger Péter, a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány elnöke, a VisitBalaton365 Nkft. ügyvezetője.

– A verseny nem csupán a legfinomabb sütemény megtalálásáról szól, hanem egyben közösségépítő erő is, amely összekapcsolja a régió cukrászait, termelőit és a vendéglátást. Külön öröm, hogy az északi és déli part, valamint a nyugati és keleti medence cukrászai is képviseltették magukat, így a verseny egy igazán teljes, egységes képet adott a Balaton édes ízeiről, és megmutatta, milyen erős összefogás jellemzi a térség gasztronómiáját

– fogalmazott Princzinger Péter.

Munkában a zsűri a siófoki Thanhoffer Villában

Forrás: VisitBalaton365

Fiatal tehetségek a középpontban a Balaton Sütije versenyében is

A junior kategória a fiataloknak is bemutatkozási lehetőséget biztosított. A verseny bizonyítja, hogy a balatoni cukrászat jövője biztos kezekben van, hiszen a fiatalok is komoly szakmai tudással és kreativitással álltak helyt a megmérettetésen. – A Balatoni Kulináris Műhelyben a szakképzés többet jelent a kötelező tananyagnál. Nálunk a diákok modern konyhatechnológiai környezetben fedezik fel a gasztronómia világát: megismerik a legkorszerűbb eljárásokat, betekintést nyernek a nemzetközi konyhák különlegességeibe, és valódi rendezvényhelyzetekben – díszebédek, állófogadások, fesztivál kitelepülések előkészítése és lebonyolítása során – próbálhatják ki magukat. Különösen büszkék vagyunk arra, hogy a Balatoni Sütije 2025 verseny junior kategóriájában indulnak diákjaink. Ők azok, akik a következő években meghatározzák a Balaton régió cukrászatának jövőjét – hangsúlyozta Szamosi Lóránt, a Siófoki Szakképzési Centrum kancellárja.