Hihetetlen fotókon a Balaton vízszintje – ennyire apadt le a tó

Bejárta az internetet az a Balatonbogláron készült fotó, amely jól mutatják a különbséget: júniusban még víz borította a strand előtti sávot, szeptemberre viszont teljesen kiszáradt a part egy része. A szárazság miatt a Balaton vízszintje szemmel láthatóan csökkent, a korábban fürdésre alkalmas szakaszon ma már homokos fövenyen lehet végigsétálni.

A Balaton vízszintje így változott meg két hónap alatt Balatonboglárnál

A Balaton vízszintje viták kereszttüzében

– Na, ez nagyon durva – reagált az egyik hozzászóló a képre. Egy régi nyaraló azonban emlékeztetett: – Közel 30 éve járok a Balatonra, pont Boglárra. Öt évente átlagban ennyire le szokott menni a víz. 2003-ban ezen a helyen quadoztak a fiatalok, bicikliztek a kiszáradt mederben. A Familia üdülő strandján akkor hatvan métert kellett gyalogolni, hogy elérjük a vizet, és újabb hatvanat, hogy derékig érjen. Más hozzáteszi: – Volt már ilyen nem is egyszer, és a természet mindig megoldotta, ahogy most is meg fogja.

Tavasszal indult a Balaton kiszáradása

A Balaton vízszintje az idei nyár során drasztikusan csökkent. A siófoki vízmércéhez viszonyítva május végén még 108 centiméteres vízállást mértek, ami már akkor elmaradt az optimálisnak tartott 120 centimétertől. Június végére a szint 99 centire esett, elérve a tavaly augusztusi mélypontot. Az idei legkritikusabb szakasz augusztus utolsó napjaiban következett, amikor a vízállás 70 centiméterre apadt. Azóta a csapadék valamelyest javított a helyzeten, de az iszapba ragadt vitorlások is mutatják, a tó továbbra is a kritikus szint közelében maradt.

Siófok – itt hullámzani szokott a Balaton

Hasonló jelenséget tapasztaltak Siófokon is. Az Aranypart több szakaszán homokpadok bukkantak elő, ahol a strandolók napozósátrakat állítottak, a gyerekek pedig homokvárakat építettek. A vízügyi szakemberek szerint az elmúlt hetek csapadékos időjárása ugyan enyhített valamennyit a helyzeten, de a növekedés lassú folyamat. Míg a forró, aszályos napokon két hét alatt 6–8 centimétert is csökkent a vízállás, addig a friss esők csupán 2–3 centimétert hoztak vissza.

A Balaton ingadozó vízszintje nem újdonság: a legnagyobb mért csökkenés 2003 novemberében volt, amikor a tó mindössze 27 centiméter mély volt a siófoki vízmércénél. A víz – a csapadék hatására– egy év alatt visszapótlódott.