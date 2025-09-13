szeptember 13., szombat

Baleset

6 órája

Balaton: vonattal ütközött egy autós

Címkék#délután#Balatonfenyvesi Gazdasági Vasút#szerelvény

Harsányi Miklós

–  Baleseti helyszínelés miatt péntek délután pótlóbuszok közlekednek a Balatonfenyvesi Gazdasági Vasút szerelvényei helyett – tájékoztatott a Mávinform.

 

A kisvonat  Imremajor vasúti átjárójában egy személygépkocsival ütközött

 A Somogyszentpálról 12:25-kor Balatonfenyvesre indult kisvonat (30815) Imremajor vasúti átjárójában egy személygépkocsival ütközött. Arról is beszámoltak: a balesetben az elsődleges információk szerint nem sérült meg senki, a vonat utasait pótlóbusz szállítja tovább.

 

