3 órája
110 kilométerrel és kulturális értékekkel bővült a BalatonBike365 kínálata
Balatonfőkajárról kényelmesen megközelíthető kerékpárral a Nádasdy-kastély, amely a térség egyik kiemelkedő látnivalója. A BalatonBike365 fejlesztéseinek köszönhetően a tó keleti részén 110 kilométer biztonságosan bejárható kerékpárút és közel 300 jelzőtábla segíti a bringásokat, az útvonalak és szolgáltatások pedig a BalatonBike365 weboldalán, applikációjában és kerékpárút térképén is megtalálhatók.
Fotó: Krausz Andrea
2018 óta fejlődik folyamatosan a BalatonBike365 turisztikai program, amely több mint 1110 kilométer kijelölt útvonalat, kerékpárút térképet, szolgáltatóközpontokat, kölcsönzést, szervizt, túrákat és rendezvényeket kínál a Balaton körül. Szeptember 23-án egy új fejlesztésnek köszönhetően az útvonalhálózat újabb 110 kilométeres szakaszának átadására került sor, melynek során sajtóbeszélgetésre és kerékpártútára invitálták a sajtó résztvevőit. – Ebben a projektben nem építünk új kerékpárutakat. De foglalkozunk szállásokkal, közlekedési kapcsolatokkal, kulturális látnivalókkal, partnerségi lehetőségekkel, helyi műhelyekkel és a kerékpáros túravezetők képzésével is – emelte ki a Feind Pincészetben tartott sajtóbeszélgetésen Princzinger Péter, a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány elnöke. Mint mondta, a balatoni kerékpáros rendszer sikerét a statisztikai adatok is alátámasztják. – 2023. január 1. és augusztus 31. között 9100 kerékpárt kölcsönöztek a vendégeink, 2025 ugyanezen időszakában pedig már 16 500-at. Ez két év alatt 80 százalékos növekedés. Az automata forgalomszámlálók adatai szerint is 15–30 százalékos bővülés tapasztalható a balatoni szakaszokon, és a Bahart hajóin is évről évre 25–30 százalékkal több kerékpáros utazik – ismertette Princzinger Péter.
BalatonBike365 – a tó keleti térségének bekapcsolása új fejlesztésekkel
A most átadott 110 kilométerrel összesen 13 település, 300 új tábla és 20 látnivaló, illetve attrakció kapcsolódik be a kerékpáros turizmus vérkeringésébe. Ide tartozik például a Feind Pincészet, a nemrég átadott, kerékpárral is megközelíthető Balaton Park Circuit motorversenypálya, valamint a Nádasdy-kastély.
Oláh Zsanett, a Nemzeti Örökségvédelmi Nonprofit Kft. ügyvezetője rámutatott, a Nemzeti Örökségvédelmi Nonprofit Kft. (NÖF) 22 kastélyt üzemeltet Magyarországon. Keszthelyen Fenékpusztán és Szántódpusztán már elindult az együttműködés a BalatonBike365-tel. – Célunk, hogy a családok és minden korosztály számára kínált programok révén minél többször látogassanak el a turisták a kastélyokhoz. A kerékpáros kirándulások, a szolgáltatások és a pihenőpontok mind hozzájárulnak ahhoz, hogy ezek a helyszínek vonzóbbá váljanak. Nagy öröm számunkra, hogy a kínálat most a Nádasdy-kastéllyal is bővülhet – mondta Oláh Zsanett.
Vadnai Jonatán a vitorlázás mellett gyakran kerékpárra pattan
A rendezvény kiemelt vendége Vadnai Jonatán, olimpiai 4. helyezett vitorlázó, és a VisitBalaton365 nagykövete, aki maga is részt vett az újonnan kitáblázott útvonal bicajos bejárásán.
– Az olimpikon vitorlázók kiegészítő mozgás gyanánt gyakran bicikliznek, és magam is nagyon sokat tekerek a Balaton-felvidéken. Jó látni, hogy a tó körül rengetegen bringáznak. Ilyenkor, ősszel a legjobb kerékpározni, és vitorlázni is a Balatonnál
– emelte ki Vadnai Jonatán.
Kitáblázott balatoni kerékpárút a Nádasdy-kastélyig
- Balatonfőkajárról indulva 17 kilométer tekerés után érhető el a gyönyörű nádasladányi Nádasdy-kastély.
- A túra a Budapest–Balaton kerékpárúton kezdődik, amely Füléig vezet.
- Innen mezőgazdasági úton juthatunk el Jenőig, majd az erdő szélén haladva érjük el a kastély egyik hátsó bejáratát.
- A kastélytól közúton kerekezhetünk tovább Ősire, ahol az út a különleges „Gatyaszár-erdő” szélén halad.
- Küngösön és Csajágon áthaladva térhetünk vissza Balatonfőkajárra.
Akár összehajtható, Balaton kerékpárút térképet is használhatunk. – Ez egy változatos és nyugodt útvonal, nagy emelkedők nélkül. Igazi vidéki táj és forgalomtól mentes utak várják a kerékpárosokat – mondta a Sonline.hu-nak Szabó Lajos, a BalatonBike365 túravezetője.