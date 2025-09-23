110 kilométerrel és kulturális értékekkel bővült a BalatonBike365 kínálata

2018 óta fejlődik folyamatosan a BalatonBike365 turisztikai program, amely több mint 1110 kilométer kijelölt útvonalat, kerékpárút térképet, szolgáltatóközpontokat, kölcsönzést, szervizt, túrákat és rendezvényeket kínál a Balaton körül. Szeptember 23-án egy új fejlesztésnek köszönhetően az útvonalhálózat újabb 110 kilométeres szakaszának átadására került sor, melynek során sajtóbeszélgetésre és kerékpártútára invitálták a sajtó résztvevőit. – Ebben a projektben nem építünk új kerékpárutakat. De foglalkozunk szállásokkal, közlekedési kapcsolatokkal, kulturális látnivalókkal, partnerségi lehetőségekkel, helyi műhelyekkel és a kerékpáros túravezetők képzésével is – emelte ki a Feind Pincészetben tartott sajtóbeszélgetésen Princzinger Péter, a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány elnöke. Mint mondta, a balatoni kerékpáros rendszer sikerét a statisztikai adatok is alátámasztják. – 2023. január 1. és augusztus 31. között 9100 kerékpárt kölcsönöztek a vendégeink, 2025 ugyanezen időszakában pedig már 16 500-at. Ez két év alatt 80 százalékos növekedés. Az automata forgalomszámlálók adatai szerint is 15–30 százalékos bővülés tapasztalható a balatoni szakaszokon, és a Bahart hajóin is évről évre 25–30 százalékkal több kerékpáros utazik – ismertette Princzinger Péter.

BalatonBike365 – 300 új tábla, 13 település, 20 újabb attrakció a kerékpáros hálózatban

Fotó: Krausz Andrea

BalatonBike365 – a tó keleti térségének bekapcsolása új fejlesztésekkel

A most átadott 110 kilométerrel összesen 13 település, 300 új tábla és 20 látnivaló, illetve attrakció kapcsolódik be a kerékpáros turizmus vérkeringésébe. Ide tartozik például a Feind Pincészet, a nemrég átadott, kerékpárral is megközelíthető Balaton Park Circuit motorversenypálya, valamint a Nádasdy-kastély.

Oláh Zsanett, a Nemzeti Örökségvédelmi Nonprofit Kft. ügyvezetője rámutatott, a Nemzeti Örökségvédelmi Nonprofit Kft. (NÖF) 22 kastélyt üzemeltet Magyarországon. Keszthelyen Fenékpusztán és Szántódpusztán már elindult az együttműködés a BalatonBike365-tel. – Célunk, hogy a családok és minden korosztály számára kínált programok révén minél többször látogassanak el a turisták a kastélyokhoz. A kerékpáros kirándulások, a szolgáltatások és a pihenőpontok mind hozzájárulnak ahhoz, hogy ezek a helyszínek vonzóbbá váljanak. Nagy öröm számunkra, hogy a kínálat most a Nádasdy-kastéllyal is bővülhet – mondta Oláh Zsanett.