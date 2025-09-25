Labirintus épül a Balaton déli partján – bővülnek a földvári látnivalók

A projekt előkészítése 2022-ben indult, a támogatási szerződést 2023-ban kötötték meg. A balatonföldvári képviselő-testület hétfőn, rendkívüli ülésen döntött az új balatonföldvári látnivaló kivitelezéséről. A nyílt közbeszerzésre tizenegy pályázat érkezett, a legjobb ajánlatot a székesfehérvári NBU Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság adta, így a döntés szerint ők végezhetik el a beruházást.

A balatonföldvári látnivalók száma bővül egy új látogatóközponttal, ahol megidéződnek a boldog békeidők

Forrás: Fortepan

Ez már a második látogatóközpont Balatonföldváron

– A szerződéskötést és a munkaterület átadását követően háromszáz nap áll rendelkezésre a kivitelezésre, így a tervek szerint 2026 végére átadják az új központot – mondta el a Sonline.hu-nak Holovits Huba polgármester. – A mindössze 2300 lakosú Balatonföldvárnak ez már a második látogatóközpontja lesz. 2016-ban a magasparton adtuk át a Balatonföldvári Hajózástörténeti Látogatóközpontot és Kilátót, a most épülő központ pedig igazán egyedi látványosság lesz – emelte ki a város vezetője.

Balatonföldvári látnivalók: labirintusban fedezhetjük fel a történelmi múltat

Holovits Huba ismertetése szerint a kiállítás központi témája a boldog békeidők korszaka lesz. A tárlat Balatonföldvár alapításától, a 19. század végétől egészen az 1930-as évekig követi nyomon a település és a balatoni fürdőkultúra történetét.

– Nem hagyományos, statikus múzeumi bemutató készül, hanem élményalapú kiállítás. A látogatók interaktív, 3D-s és digitális felületeken, valamint manuális játékokon keresztül ismerhetik meg a korszak életképeit, viseleteit és szórakozási lehetőségeit. A 300 négyzetméteres, labirintusszerű térben több tematikus egység várja a látogatókat, a kiállítás pedig minden korosztályt megszólít

– mondta a polgármester.

Átépül a Keringő – modernizálódik a városközpont

Balatonföldvár új látogatóközpontja a városközpontban, a Keringő épületegyüttes átépítésével valósul meg. A Széchenyi utcában található épületegyüttes az 1980-as években készült, vasbeton szerkezettel, földszintes kialakítással és lapostetővel. Az átalakítás nemcsak a település egyik legforgalmasabb részének arculatát formálja át, hanem szervesen illeszkedik a balatoni fejlesztések sorába is. Az önkormányzat 2021-ben vásárolta meg az ingatlant egy magántulajdonostól, kifejezetten városfejlesztési céllal.

Holovits Huba kiemelte, a beruházás belső átalakításokra korlátozódik, így az építkezés a 2026-os turisztikai szezont nem érinti, a városközpontban pedig nem kell korlátozásokra számítani.