szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fejlesztés

2 órája

Labirintus épül a Balaton déli partján – bővülnek a földvári látnivalók

Címkék#Holovits Huba#TOP Plusz#békeidő#balatonföldvári#látogatóközpont#keringő

2026 végére készülhet el Balatonföldvár új látogatóközpontja. A város a TOP Plusz pályázati rendszer keretében 708 millió forint támogatást nyert el a beruházásra, az új balatonföldvári látnivaló kivitelezése pedig még idén elkezdődik.

Krausz Andrea

A projekt előkészítése 2022-ben indult, a támogatási szerződést 2023-ban kötötték meg. A balatonföldvári képviselő-testület hétfőn, rendkívüli ülésen döntött az új balatonföldvári látnivaló kivitelezéséről. A nyílt közbeszerzésre tizenegy pályázat érkezett, a legjobb ajánlatot a székesfehérvári NBU Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság adta, így a döntés szerint ők végezhetik el a beruházást.

balatonföldvári látnivalók - a századforduló világát idézi meg az új látogatóközpont
A balatonföldvári látnivalók száma bővül egy új látogatóközponttal, ahol megidéződnek a boldog békeidők
Forrás: Fortepan

Ez már a második látogatóközpont Balatonföldváron

– A szerződéskötést és a munkaterület átadását követően háromszáz nap áll rendelkezésre a kivitelezésre, így a tervek szerint 2026 végére átadják az új központot – mondta el a Sonline.hu-nak Holovits Huba polgármester. – A mindössze 2300 lakosú Balatonföldvárnak ez már a második látogatóközpontja lesz. 2016-ban a magasparton adtuk át a Balatonföldvári Hajózástörténeti Látogatóközpontot és Kilátót, a most épülő központ pedig igazán egyedi látványosság lesz – emelte ki a város vezetője.

Balatonföldvári látnivalók: labirintusban fedezhetjük fel a történelmi múltat

Holovits Huba ismertetése szerint a kiállítás központi témája a boldog békeidők korszaka lesz. A tárlat Balatonföldvár alapításától, a 19. század végétől egészen az 1930-as évekig követi nyomon a település és a balatoni fürdőkultúra történetét. 

– Nem hagyományos, statikus múzeumi bemutató készül, hanem élményalapú kiállítás. A látogatók interaktív, 3D-s és digitális felületeken, valamint manuális játékokon keresztül ismerhetik meg a korszak életképeit, viseleteit és szórakozási lehetőségeit. A 300 négyzetméteres, labirintusszerű térben több tematikus egység várja a látogatókat, a kiállítás pedig minden korosztályt megszólít 

– mondta a polgármester.

Átépül a Keringő – modernizálódik a városközpont

Balatonföldvár új látogatóközpontja a városközpontban, a Keringő épületegyüttes átépítésével valósul meg. A Széchenyi utcában található épületegyüttes az 1980-as években készült, vasbeton szerkezettel, földszintes kialakítással és lapostetővel. Az átalakítás nemcsak a település egyik legforgalmasabb részének arculatát formálja át, hanem szervesen illeszkedik a balatoni fejlesztések sorába is. Az önkormányzat 2021-ben vásárolta meg az ingatlant egy magántulajdonostól, kifejezetten városfejlesztési céllal.
Holovits Huba kiemelte, a beruházás belső átalakításokra korlátozódik, így az építkezés a 2026-os turisztikai szezont nem érinti, a városközpontban pedig nem kell korlátozásokra számítani.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu