Mikor viszik már el? Balatoni lomtalanítás: részletes lista a helyszínekről és időpontokról

Újabb települések lakói készülhetnek a szokásos feladatra, sokan már várják, hogy elkezdődjön a balatoni lomtalanítás, s akad olyan község, ahol már időben nyomatékosan felhívták a lakosság figyelmét, hogy lom hulladékot nem lehet kihelyezni a közterületre.

Balatoni lomtalanítás: sokan már várják, hogy elkezdődjön a munka

Fotó: MW

Lom, ingatlanhasználó, gyűjtési nap, hulladékgyűjtő jármű - sokat segít a táblázat

Balatonfenyvesen a Nagyároktól keletre és Imremajornál szeptember 14-én lesz lomtalanítás, a Nagyároktól nyugatra szeptember 21-én, derült ki a Pelso-Kom táblázatából. A balatonmáriafürdőiek jól teszik, ha előre bekarikázzák a naptárban szeptember 28-át, Balatonlelle I-es körzetben – vasúttól délre és Irmapuszta – október 5-re időzítik a lomtalanítást, a lellei II-es körzetnél – vasúttól északra valamint Rádpuszta – október 12-én zajlik a munka, míg Balatonszabadiban november 9-én. A szolgáltató dolgozói a térségben is dolgoznak, Gamáson szeptember 25-én, Öreglakon október 2-án esedékes a feladat.

Balatoni lomtalanítás: startol az őszi munka!

– Kőröshegyen október 18-án, szombaton lesz lomtalanítás – mondta pénteken a Sonline.hu-nak Poór Gyula polgármester, aki a szolgáltató munkatársával a héten egyeztetett.

A Pelso-Kom Nonprofit Kft. tájékoztatójából kiderült: lom hulladék a közterületre nem helyezhető ki. Arra is nyomatékosan felhívták a figyelmet, hogy a lomot minden ingatlanhasználó a saját ingatlana területén a kapuhoz közel készítse elő elszállításra, s a gyűjtési napon biztosítsa, hogy az összekészített lom hulladékot a szolgáltató munkatársai ki tudják hordani a hulladékgyűjtő járműhöz.

A lom hulladék begyűjtése több gépjármű indításával reggel 8 órakor kezdődik és a mennyiség függvényében halad.

Nem viszik el az elektronikai és a bontási hulladékot sem

Nem szállítják el a veszélyes hulladékot (például festék illetve festékes doboz, vegyszeres dobozok, hígító, pala, akkumulátor) továbbá a gumiabroncs, az építési, bontási hulladék, az elektronikai hulladék, a zöldhulladék és a szelektív hulladékon kívül a kommunális hulladékot.