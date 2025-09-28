szeptember 28., vasárnap

Luxi a javából: nincs 60 négyzetméter a balatoni lakás, de 200 millióért árulják

Címkék#luxusingatlan#Tihany#Balaton-felvidék#ingatlanpiac#panoráma

A Balatonnál ismét felbukkant egy különleges lakás, amely a luxus jegyében épült. Az eset jól mutatja, milyen árszinteken mozog manapság egy-egy balatoni ingatlan.

A Balaton-felvidék egyik legkülönlegesebb települése, Tihany az utóbbi években nemcsak a turizmus, hanem az ingatlanpiac szempontjából is kiemelt figyelmet kap. A félsziget szűkös beépíthetősége, a természeti értékek védelme és a panorámás elhelyezkedés miatt a balatoni ingatlan mindig is a drágább kategóriát képviselte.

Egy 2019-ben épült, második emeleti lakás jelenleg 209 millió forintért keresi új tulajdonosát Tihanyban. Az 59 négyzetméteres luxusingatlan különlegessége a fedett terasz balatoni panorámával, valamint az, hogy a fürdőszobában infraszauna is helyet kapott.

A belső kialakítás amerikai konyhás nappalit és két hálószobát tartalmaz, a félszigetre jellemző szűkös kínálat miatt pedig az ilyen adottságú lakások ritkaságnak számítanak.

 

