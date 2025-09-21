szeptember 21., vasárnap

A Balaton krónikus Abba-szindrómában szenved

A Balaton krónikus ABBA-szindrómában szenved. Azonban a jövőkutatók szerint kifejezetten káros a balatoni nosztalgia.

Kovács Gábor László

A balatoni nosztalgia a jövőkutatók témája lett. A nemzetközi előadókat is felvonultató  budapesti Brain Bar eseményén külön vitát szerveztek nosztalgiáról, arról, hogy jót tesz-e nekünk, ha mindig a múltba tekintünk a jövő helyett. Ebből a szempontból a Balatont is vizsgálták.  A szeptember 18-19. között tartott rendezvényen a szakértők választ próbáltak adni arra a kérdésre, hogy milyen veszélyei vannak annak, ha a balatoni turizmusért felelős döntéshozók túl sokat nosztalgiáznak.

A balatoni nosztalgia inkább árt, mint használ Fotó: Krausz Andrea
A balatoni nosztalgia inkább árt, mint használ
Fotó: Krausz Andrea

A balatoni nosztalgia és a MÁV retro

A rendezvényen a MÁV-retro vonatait hozták fel rossz példaként arra, hova vezethet a retro, ha félreértelmezzük ennek jelentését. A régi szerelvények egyfajta nosztalgia-járatként való közlekedtetése ugyan néhány emberben felidézi a régi szép időket, de sokak szemében a korszerűtlenség és a múltba ragadás jelképeivé váltak. A vitában résztvevők Balatonnal kapcsolatos  véleménye egy valamiben megegyezett,  a retro nem pótolhatja a fejlődést.

" A régióban számos vállalkozó úgy gondolja, hogy ha a ’80-as években gyártott, a szomszéd néni sufnijából előkotort asztalokkal és székekkel nyit éttermet, büfét, az már elég retrónak számít ahhoz, hogy vonzza a vendégeket. Csakhogy ez a fajta  nosztalgia nem egyenlő a mélyen megélt élménnyel. Az idősebbekben még kelt valamiféle vágyat egy ilyen hely, de a fiatalabbakban nem. A Z-generáció sokkal tudatosabb és igényesebb ennél: ők esztétikát, minőséget, fenntarthatóságot és hiteles történetet keresnek. Számukra egy lelakott retró bútor nem romantikus, hanem kényelmetlen és igénytelen.

A Brain Bar-on elhangzott egy találó megfogalmazás is: a Balaton krónikus Abba-szindrómában szenved. Ez azt jelenti, hogy a térség kultúrája és szórakoztatása gyakran megreked a ’70-es és ’80-as évek popkulturális világában. Abba-tribute estek, retró fesztiválok, nosztalgia diszkók tömkelegével találkozhattunk idén is a Balatonon.

Üres csomagolás a balatoni retro

Éskovács Péter, a Brain Bar program egyik résztvevője, turisztikai tanácsadó  szerint: ez több okból is veszélyes. Egysíkúvá teszi a kínálatot, elriasztja a fiatalabb generációt, és legfőképp gátolja a fejlődést. Szerinte a múlt újracsomagolása nem helyettesíti a kreatív újítást. A balatoni  retró, a jövőben könnyen  válhat üres csomagolássá.

Hermann Veronika, az ELTE adjunktusa, a Brain Bar színpadán médiatörténeti és kulturális emlékezetkutatói tapasztalatával kapcsolódott be a Nagy Nosztalgia-vitába. A rendezvényen kifejtette:  a  jó retro nem a múlt kacatjainak újrahasznosítása, hanem a múlt értékeinek kortárs, igényes újraértelmezése. Amikor viszont a retró csak a hiányzó modernizációt fedi el – legyen szó vasúti kocsikról vagy balatoni turizmusról, - akkor inkább hátráltatja, mint segíti a közösségi élmények megújulását.

A Brain Bar jövőfesztivál témája volt a Balaton
A Brain Bar jövőfesztivál témája volt a Balaton


A Brain Bar 2015 óta, az egyik legjelentősebb éves jövőfesztivál, ahol hazai és nemzetközi tudósok, politikusok, üzletemberek és kulturális szereplők bevonásával a közönség együtt gondolkodik a 21. század legfontosabb kihívásairól.

  • Az idei programban olyan tudományos és üzleti szakértők is szerepeltek, mint Iain McGilchris skót pszichiáter-neurológus, Keith Hayward kriminológus, Khalaf Al Habtoor üzletember és Igor Tulchinsky befektető.

 

