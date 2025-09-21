A balatoni nosztalgia a jövőkutatók témája lett. A nemzetközi előadókat is felvonultató budapesti Brain Bar eseményén külön vitát szerveztek nosztalgiáról, arról, hogy jót tesz-e nekünk, ha mindig a múltba tekintünk a jövő helyett. Ebből a szempontból a Balatont is vizsgálták. A szeptember 18-19. között tartott rendezvényen a szakértők választ próbáltak adni arra a kérdésre, hogy milyen veszélyei vannak annak, ha a balatoni turizmusért felelős döntéshozók túl sokat nosztalgiáznak.

A balatoni nosztalgia inkább árt, mint használ

Fotó: Krausz Andrea

A balatoni nosztalgia és a MÁV retro

A rendezvényen a MÁV-retro vonatait hozták fel rossz példaként arra, hova vezethet a retro, ha félreértelmezzük ennek jelentését. A régi szerelvények egyfajta nosztalgia-járatként való közlekedtetése ugyan néhány emberben felidézi a régi szép időket, de sokak szemében a korszerűtlenség és a múltba ragadás jelképeivé váltak. A vitában résztvevők Balatonnal kapcsolatos véleménye egy valamiben megegyezett, a retro nem pótolhatja a fejlődést.

" A régióban számos vállalkozó úgy gondolja, hogy ha a ’80-as években gyártott, a szomszéd néni sufnijából előkotort asztalokkal és székekkel nyit éttermet, büfét, az már elég retrónak számít ahhoz, hogy vonzza a vendégeket. Csakhogy ez a fajta nosztalgia nem egyenlő a mélyen megélt élménnyel. Az idősebbekben még kelt valamiféle vágyat egy ilyen hely, de a fiatalabbakban nem. A Z-generáció sokkal tudatosabb és igényesebb ennél: ők esztétikát, minőséget, fenntarthatóságot és hiteles történetet keresnek. Számukra egy lelakott retró bútor nem romantikus, hanem kényelmetlen és igénytelen.

A Brain Bar-on elhangzott egy találó megfogalmazás is: a Balaton krónikus Abba-szindrómában szenved. Ez azt jelenti, hogy a térség kultúrája és szórakoztatása gyakran megreked a ’70-es és ’80-as évek popkulturális világában. Abba-tribute estek, retró fesztiválok, nosztalgia diszkók tömkelegével találkozhattunk idén is a Balatonon.

Üres csomagolás a balatoni retro

Éskovács Péter, a Brain Bar program egyik résztvevője, turisztikai tanácsadó szerint: ez több okból is veszélyes. Egysíkúvá teszi a kínálatot, elriasztja a fiatalabb generációt, és legfőképp gátolja a fejlődést. Szerinte a múlt újracsomagolása nem helyettesíti a kreatív újítást. A balatoni retró, a jövőben könnyen válhat üres csomagolássá.