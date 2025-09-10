Egy balatoni szüreten ismerte meg feleségét a nőügyeiről is ismert, neves irodalmár

A hegyközségeknek szigorú törvényei voltak, amelyek betartását a hegybíró és a hegymester felügyelte. Mindemellett a hegybíró hirdette ki a szüreti időszakot is, erre célra mozsárágyukat használtak. Sajátos épületeket is létrehoztak a balatoni szőlőhegyekben, a pincék, présházak építészeti stílusa a tó vidékén változatos, de összességben egységes arculatot mutat. Boronapincéket, paraszti kőpincéket, nemesi borházakat egyaránt építettek a régmúlt időkben. Az idő előrehaladtával az egyszintes épületek mellett megjelentek a kétszintes présházak is.

A balatoni szőlőművelés nagy múltra tekint vissza

Fotó: Kallus György

A Balaton vidék természeti sajátosságaihoz sokszor alkalmazkodtak a kivitelezésnél: a Balaton keleti részén (Főkajár, Lepsény) és a déli parton (Kötcse, Szólád) löszbe vájt, szalmával keményre égetett talajú lyukpincéket építettek, míg a fában és kőben szegényebb, homokos talajú somogyi területeken (Balatonberény, Balatonkeresztúr, Buzsák) sár- és gombócfalú présházakat készítettek nádtetővel. A Balaton-felvidékre már a kőpincék jellemzőek, de akadt olyan déli parti pince, ahova az északi partról vittek át kőalapanyagot (ld. Szőlősgyörök). A Balaton melléki présházak, pincék változatos formavilágát sok néprajzkutató vizsgálta, összegezte, Vajkai Aurél néprajzkutató pedig tanulmányaiban és könyvében mutatta be részletesen a Balaton vidékének szőlőhegyi pincéit, présházait.

Kiváló borok készülnek a balatoni szőlőből

Somogyban Kőröshegytől egészen Boglárig a 19. században kitűnő borokkal dicsekedhettek a szőlővel foglalkozó jobbágyok. A balatoni szüretek örömteli hangulatát örökítette meg több művében a neves és nőügyeiről is híres irodalmár, Kisfaludy Sándor is. A költő egy ilyen szüret alkalmával ismerkedett meg későbbi feleségével, Szegedy Rózával, akinek barokk présházában készítették a gyógyító nedűt: a badacsonyi ürmöst. A badacsonyi, kővágóörsi ürmös sűrű állagú, olajos, aranysárga színű, nagy cukortartalmú, ürömfűvel ízesített, kesernyés-fűszeres ízű, frissítő ital, amelyet gyógyszerként ajánlottak a vendégeknek. Az ürmös, valamint a mustméz, a szőlőméz a cukor elterjedéséig és olcsóbbá válásáig édesítő, népi gyógyászati szerként fogyasztott élelmiszer volt.