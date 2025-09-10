szeptember 10., szerda

Boronapincék és ürmösbor 

2 órája

Egy balatoni szüreten ismerte meg feleségét a nőügyeiről is ismert, neves irodalmár

Az ősz, a szüretek idején érdemes megismerkedni a tavi szőlőtermesztés érdekes múltjával, sajátosságaival. A balatoni szőlőtermesztést néhány évszázaddal ezelőtt az úgynevezett hegyközségekbe tömörült szőlőbirtokosok végezték.

Kovács Emőke

A hegyközségeknek szigorú törvényei voltak, amelyek betartását a hegybíró és a hegymester felügyelte. Mindemellett a hegybíró hirdette ki a szüreti időszakot is, erre célra mozsárágyukat használtak. Sajátos épületeket is létrehoztak a balatoni szőlőhegyekben, a pincék, présházak építészeti stílusa a tó vidékén változatos, de összességben egységes arculatot mutat. Boronapincéket, paraszti kőpincéket, nemesi borházakat egyaránt építettek a régmúlt időkben. Az idő előrehaladtával az egyszintes épületek mellett megjelentek a kétszintes présházak is. 

A balatoni szőlőművelés nagy múltra tekint vissza
Fotó: Kallus György

A Balaton vidék természeti sajátosságaihoz sokszor alkalmazkodtak a kivitelezésnél: a Balaton keleti részén (Főkajár, Lepsény) és a déli parton (Kötcse, Szólád) löszbe vájt, szalmával keményre égetett talajú lyukpincéket építettek, míg a fában és kőben szegényebb, homokos talajú somogyi területeken (Balatonberény, Balatonkeresztúr, Buzsák) sár- és gombócfalú présházakat készítettek nádtetővel. A Balaton-felvidékre már a kőpincék jellemzőek, de akadt olyan déli parti pince, ahova az északi partról vittek át kőalapanyagot (ld. Szőlősgyörök). A Balaton melléki présházak, pincék változatos formavilágát sok néprajzkutató vizsgálta, összegezte, Vajkai Aurél néprajzkutató pedig tanulmányaiban és könyvében mutatta be részletesen a Balaton vidékének szőlőhegyi pincéit, présházait. 

Kiváló borok készülnek a balatoni szőlőből 

Somogyban Kőröshegytől egészen Boglárig a 19. században kitűnő borokkal dicsekedhettek a szőlővel foglalkozó jobbágyok. A balatoni szüretek örömteli hangulatát örökítette meg több művében a neves és nőügyeiről is híres irodalmár, Kisfaludy Sándor is. A költő egy ilyen szüret alkalmával ismerkedett meg későbbi feleségével, Szegedy Rózával, akinek barokk présházában készítették a gyógyító nedűt: a badacsonyi ürmöst. A badacsonyi, kővágóörsi ürmös sűrű állagú, olajos, aranysárga színű, nagy cukortartalmú, ürömfűvel ízesített, kesernyés-fűszeres ízű, frissítő ital, amelyet gyógyszerként ajánlottak a vendégeknek. Az ürmös, valamint a mustméz, a szőlőméz a cukor elterjedéséig és olcsóbbá válásáig édesítő, népi gyógyászati szerként fogyasztott élelmiszer volt. 

1Q2A2485
Fotó: MW

1945 után nehéz sors várt a magánkézben lévő, általában nagybirtokokon működő szőlészetekre. Elsőként az 1945-ös földreform okozott változásokat a birtokviszonyokban. Ennek értelmében a nincstelenek és a törpebirtokosok nagy száma földhöz jutott, de mindez nem oldotta meg a magyarországi földkérdést. 
A földek nagy része a Balatonnál több esetben a szőlőt is magában foglalta. 1949-re a tónál megszüntették az ún. hegyközségeket, az 1949. évi 3300/1949. számú kormányrendelettel. Ezután a borkereskedelmet és a felvásárlásokat is állami szabályozás alá vonták. Ezek a folyamatok és jelenségek a tó többi bortermő területén is hasonlóképp lezajlottak, hosszútávú károkat okozva a vidék minőségi szőlőtermesztésében

  • Napjainkra a tó környéki szüreti mulatságok ismételten hagyománnyá váltak, ha a régi termelési technikákat nem is, de az évszázados szőlőtermelői tradíciókat igyekeznek a 21. század elején is feléleszteni a tó vidékén. 

 

