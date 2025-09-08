Vihar, eső, strand, buli a BalatONkoncert idei turnéján

Komolyan bekavart az időjárás az MVM BalatONkoncert ingyenes programsorozat idei műsorába: a tervezett 20-ból „csak” 17-et sikerült megtartani az augusztus második felére erősen hektikussá vált időjárás miatt. Összehasonlításképpen: az előző 3 évadban 120 tervezett koncertből mindössze 3 esett az időjárási viszontagságok áldozatául – vagyis összesen csak annyi, mint amennyi az idén „esett el”.

A BalatONkoncert idén 17 fellépéssel zajlott le, több mint 30 ezer nézővel, a Balaton vizén, különleges hangulatban.

BalatONkoncert: 30 ezren buliztak a víziszínpadon

Az idei évben két balatoni városba, Földvárra és Füredre látogatott el a „magyar tenger” úszó színpada, olyan fellépőkkel, mint a New Level Empire, a Hősök, Paulina, a ManGoRise, a Fish! és a Dirty Slippers – hogy csak néhányat említsünk a névsorból. Az előző három évhez hasonlóan a koncertek ezúttal is teljesen ingyenesek voltak a nézők számára. A sorozat sikerét jelzi, hogy az idén több mint 30 ezren nézték-hallgatták és élvezték végig a Földvár Beach Marina nyitott kikötőjében és a füredi Tagore sétány mellett veszteglő színpadhajón rendezett fellépéseket.

A fellépők nem csak annyi időt töltöttek a vízen, ameddig a közönséget szórakoztatták, hanem számos rövidebb hajókiránduláson is részt vettek, hiszen az MVM Energiaszínpadra Füreden csak elektromos hajókkal tudtak kijutni. Ez azonban nem volt ellenükre.

„Az idén is nagyon élveztük, hogy a Balaton vízén zenélhettünk, ez különleges élmény minden fellépő számára, és biztos vagyok benne, hogy a nézők számára is” – mondta el Paulina, aki zenekarával 2022-ben az első fellépő volt az akkor startolt BalatONkoncert rendezvénysorozaton és azóta is minden évben visszatér az MVM Energiaszínpadra.

E tekintetben, vagyis fellépések számában a csúcstartó egyébként Cozombolis Péter, aki immár hatszor énekelhette el a programsorozat eddigi megvalósult 15 háromnapos minifesztiválján az elmúlt négy év során, hogy a zenétől felforr a vére – és kétszer ugrott már fejest a Balatonba a buli után, hogy lehűtse magát.

Őt a Dirty Slippers csapata követi a legtöbb víziszínpados fellépést magáénak mondható előadok rangsorában: a csapat immár 5 koncertet adott a vízen. Paulina mellett négyszer játszott már a MangGoRise és a New Level Empire is a BalatONkoncert minifesztiváljain, az Első Emelet, a Zanzibár és a Hősök pedig egyaránt 3-3 alkalommal lépett fel a víziszínpadon. Az idei szezon végig már 53 előadó adott ingyenkoncertet a vízen összesen több mint 160 ezer ember előtt, akik egyes helyszíneken derékig vízben pancsolva élvezhették ezeket a nagyon balatoni ingyenes vízibulikat.