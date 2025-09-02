1 órája
A bűz elűz Balatonlellén: szabályos, mégis bűzlik – patthelyzet a déli parton
A déli part egyik népszerű üdülővárosában, Balatonlellén évek óta visszatérő problémát jelent a kellemetlen szag, amely a környéken élők és a turisták szerint egyre elviselhetetlenebb. Bár hivatalosan minden engedély rendben van, a balatonlellei lakosság és az önkormányzat is megoldást sürget – egyelőre kevés eredménnyel.
A nyári Balaton sokak számára a pihenést és a feltöltődést jelenti, különösen Balatonlellén, ahova a strandolók, családok, turisták évről évre visszatérnek. Az utóbbi időben azonban egy másik "vendég" is rendszeresen megérkezik Balatonlelle területére: a bűz.
A helyiek és a látogatók egyre gyakrabban panaszkodnak a levegőben terjengő, erjedt, időnként kifejezetten szennyvízre emlékeztető szagra. A jelenség nem új keletű, de egyre gyakoribb és intenzívebb, egyes napokon már elviselhetetlen. A kellemetlen szag forrását többen a Balatonlelle határában található szennyvíztisztító telephez, valamint annak bérlőjéhez, az OS Pelso Kft. komposztáló üzeméhez kötik.
A bűz forrását nem könnyű egyértelműen meghatározni, ugyanis a szennyvíztisztító működése önmagában is járhat szaghatással, ugyanakkor a komposztáló tevékenysége – különösen, ha az szabadtéren történik – fokozza a problémát. A helyiek szerint a feldolgozás során állati eredetű hulladék és szennyvíziszap is kerülhet a telepre, és ezek erjedése okozza a kellemetlen szagokat.
Panasz van, megoldás nincs
A probléma kapcsán már több hatósági ellenőrzés is zajlott, az önkormányzat pedig beadványt juttatott el a Somogy Vármegyei Kormányhivatalhoz, amely szagmérést is kezdeményezett. Balatonlelle polgármestere, Dr. Felházi Miklós szerint a helyzetet a korábbi városvezetéstől örökölték, és most vizsgálják, milyen előzetes engedélyeket adhatott ki az önkormányzat az OS Pelso Kft. működésére.
Balatonlellei közösségi összefogás és türelemjáték
A település közösségi oldalain már külön csoport is alakult a problémára, ahol a lakosok tapasztalatot cserélnek, és szerveződnek. Az ügyben eddig több száz aláírás gyűlt össze, és egyre többen sürgetik a konkrét intézkedéseket.
– A mi utcánkban is förtelmes bűz van és most már az egész házban, miután ilyenkor próbáljuk kicsit visszahűteni a nappali kánikula után. Jó volna már valami kézzelfogható eredményt látni. Hónapok óta posztolgatunk, de mi ezen kívül nem tudunk többet tenni. A probléma nyilvánvaló, most már jó volna a megoldásról hallani valami konkrétumot – írt a csoportban az egyik lakos W. Judit.
– Megint én! Nagyon büdös, 10-es erősségű!!!Deák Ferenc utca. 19:00-tól. Remélem gyorsan elmúlik! – panaszkodott S. Andrásné helyi lakos.
- A lakosok bíznak abban, hogy az összefogás és a közösség ereje, valamint a petíciók és tapasztalatok megosztása végül eredményre vezet.
– Kedves Csoporttagok! Lakossági aláírásgyűjtést kezdeményezek a bűz megszüntetésének elérése érdekében! Az aláíró ív a Polgármesteri Hivatal portáján található meg. Konzultálva a Kormányhivatallal, így is szeretném nyomatékosítani a hivatal felé, hogy a lellei lakosságnak ez mekkora probléma. Kérlek osszátok ezt meg, hogy minél több emberhez eljusson, mert minél, többen írjuk alá, annál nagyobb a hangunk. Maximum 1 percet vesz igénybe, név, cím, aláírás kell hozzá! – írta a csoportban Felházi Miklós polármester.
- A balatonlellei bűz nem csak kellemetlen, hanem figyelmeztető jel is lehet arra, hogy a környezetvédelmi szabályozás és a valóság gyakran nincsenek összhangban. Bár a komposztáló működése jogilag szabályos lehet, a lakosság és az önkormányzat egyértelműen változást szeretne. A kérdés már csak az: kié lesz az utolsó szó – a széljárásé, a hatóságoké vagy az embereké?
Megkerestük a problémával kapcsolatban az OS Pelso Kft-t, amint válaszuk megérkezik, közzé tesszük.