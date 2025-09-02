A bűz elűz Balatonlellén: szabályos, mégis bűzlik – patthelyzet a déli parton

A nyári Balaton sokak számára a pihenést és a feltöltődést jelenti, különösen Balatonlellén, ahova a strandolók, családok, turisták évről évre visszatérnek. Az utóbbi időben azonban egy másik "vendég" is rendszeresen megérkezik Balatonlelle területére: a bűz.

A balatonlellei lakosok életét megkeseríti a kellemetlen szag

A helyiek és a látogatók egyre gyakrabban panaszkodnak a levegőben terjengő, erjedt, időnként kifejezetten szennyvízre emlékeztető szagra. A jelenség nem új keletű, de egyre gyakoribb és intenzívebb, egyes napokon már elviselhetetlen. A kellemetlen szag forrását többen a Balatonlelle határában található szennyvíztisztító telephez, valamint annak bérlőjéhez, az OS Pelso Kft. komposztáló üzeméhez kötik.

A bűz forrását nem könnyű egyértelműen meghatározni, ugyanis a szennyvíztisztító működése önmagában is járhat szaghatással, ugyanakkor a komposztáló tevékenysége – különösen, ha az szabadtéren történik – fokozza a problémát. A helyiek szerint a feldolgozás során állati eredetű hulladék és szennyvíziszap is kerülhet a telepre, és ezek erjedése okozza a kellemetlen szagokat.

Panasz van, megoldás nincs

A probléma kapcsán már több hatósági ellenőrzés is zajlott, az önkormányzat pedig beadványt juttatott el a Somogy Vármegyei Kormányhivatalhoz, amely szagmérést is kezdeményezett. Balatonlelle polgármestere, Dr. Felházi Miklós szerint a helyzetet a korábbi városvezetéstől örökölték, és most vizsgálják, milyen előzetes engedélyeket adhatott ki az önkormányzat az OS Pelso Kft. működésére.

Balatonlellei közösségi összefogás és türelemjáték

A település közösségi oldalain már külön csoport is alakult a problémára, ahol a lakosok tapasztalatot cserélnek, és szerveződnek. Az ügyben eddig több száz aláírás gyűlt össze, és egyre többen sürgetik a konkrét intézkedéseket.

– A mi utcánkban is förtelmes bűz van és most már az egész házban, miután ilyenkor próbáljuk kicsit visszahűteni a nappali kánikula után. Jó volna már valami kézzelfogható eredményt látni. Hónapok óta posztolgatunk, de mi ezen kívül nem tudunk többet tenni. A probléma nyilvánvaló, most már jó volna a megoldásról hallani valami konkrétumot – írt a csoportban az egyik lakos W. Judit.