Retró bulik helye volt ez a balatonszemesi diszkó – ma üresen áll

A balatonszemesi diszkó szombat esténként 22 órától hajnalig tartotta nyitva kapuit. A képek szerint a tetőtérben apró szobákat alakítottak ki, a tánctér felett színes lámpák és diszkógömb függnek, a boxok és asztalok pedig szinte érintetlenül maradtak fenn. A bárpult is tisztán várja azokat, akik soha többé nem érkeznek meg – mintha csak egy nyári nyitás előtt hagyták volna hátra ezt a piros színekben tobzódó urbex helyet.

A balatonszemesi diszkó nagyon menő hely volt

Forrás: Facebook/A Felfedező - Elhagyatott helyek Magyarországon

Egy szórólap szerint az egyik utolsó nagy esemény a 2002. december 31-i szilveszteri megaparty volt, amikor Náksi vs Brunner játszott, az estét pedig egy nagy kólacég támogatta. Az ártábla sokat elárul a korszakról, ki kellett nyitni a pénztárcát: 23 éve 650 forint volt egy Jägermeister, 300 forint egy deci Martini, 600 forint egy Red Bull, a Hawaii pizzát pedig 680 forintért mérték. A konyhában régi tányérok sorakoznak, a tetőtérben furcsa kis szobák emlékeztetnek a hely sajátos múltjára.

Vénhalász, vagy Mókus presszó – ki, hogy emlékszik a balatonszemesi diszkó nevére

Sokan úgy tudják, hogy a híres balatonszemesi Thomas Disco-t láthatjuk, amely 2020-ig még működött.

Az idősebbek Vénhalászként vagy Mókus presszóként emlegetik, de egykor Sáfrány vendéglőként is üzemelt – a tornyán ma is látható 1912-es évszám tanúsága szerint ekkor épült.

Egy kommentelő így idézte fel a hetvenes éveket: "Vasárnaponként a barátainkkal ott ettünk egy Islert vagy Linzerkarikát, ittunk egy Coca-Colát és hallgattuk a ma már retró zenét. Esténként jó kis diszkó volt fenn… régi szép idők!"