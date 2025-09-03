szeptember 3., szerda

Baleset a 68-as úton: felborult egy autó, sérülteket vittek a kórházba! – fotó

Árokba borult egy személygépkocsi kedd este Szenyér határában, a 68-as főút és a Petőfi utca kereszteződésénél.

A Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (SVKI) szerdai tájékoztatása szerint a tetején állt meg a jármű, amelyben hárman utaztak. A mentők két sérültet szállítottak kórházba. 

– A műszaki mentést végző böhönyei önkormányzati tűzoltók áramtalanították a gépkocsit – közölte az SVKI.

 

