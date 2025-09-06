Leállás
44 perce
Banki leállás: nem vagy csak részlegesen lesznek elérhetőek az OTP szolgáltatásai
Napokig elérhetetlenek lesznek az OTP egyes szolgáltatásai.
- Két leállós nap után most egy harmadikat is bejelentett a pénzintézet, érdemes lesz tehát résen lenni és előre tervezni, mert a megjelölt napokon hiába keresünk majd bizonyos szolgáltatásokat.
- Az OTP Bank korábban bejelentette, hogy szeptember 21-én fejlesztési okokból éjféltől 16:00-ig, valamint szeptember 22-én éjféltől reggel 8:00-ig bizonyos szolgáltatások szünetelni fognak, vagy csak részben lesznek elérhetők.
A következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek az internet- és a mobilbankban:
- számlatörténet,
- bankon kívüli deviza utalás,
- egyedi számlakedvezmények lekérdezése,
- folyószámlahitelhez kapcsolódó szolgáltatások,
- gépkocsi nyeremény betétekhez kapcsolódó funkciók.
