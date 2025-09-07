Bemikrofonozták a Barbie babákat – meg mernéd venni a gyerekednek, biztos?

A mesterséges intelligencia sokaknak ördögtől való, mások pedig még betegségeinknek tüneteit is rajta keresztül próbálják azonosítani. Abban mindenki egyetért, hogy valóban meggyorsítja a keresést bármilyen témáról is legyen szó, de abban már többen vitatkoznak, hosszú távon milyen hatásai vannak használatának. Újabb bicskanyitogató – legalább is az ellentábor tagjainak biztosan az – helyen alkalmaznák a technológiát: Barbie babákba építenék az AI-t. Te mit szólsz hozzá?

Antiszociális, elzárkózó gyerekeket szülhet, ha a Barbie babákba mesterséges intelligencia kerül

Mesterséges intelligencia kerülhet a Barbie babákba. Ezek a babák ezután sokkal többet nyújtanának, mint az előre beépített mondatok, képesek beszélgetni és reagálni. Egy utópisztikus elképzelés szerint, akár a gyermekek barátjaivá is válhatnak. És itt jön a szülői aggodalom: a gyermeket még inkább elszakítják a valóságtól, a társas kapcsolatoktól, s a végeredmény egy magányos, antiszociális fiatal.

Az Origo beszámolója Marc Fernandez, a Neurologyca MI-cég stratégiai igazgatójának véleményét fogalmazta meg a témában készített leírásában, mely szerint a valódi emberi kapcsolatokban jelen lévő konfliktusok és félreértések kritikusak ahhoz, hogy a gyerekek empátiát és rugalmasságot tanuljanak. Viszont egy mesterséges intelligencia által vezérelt plüss vagy baba mindig csiszolt és tökéletes választ próbál majd adni, így kimaradnak azok a helyzetek, amelyekből a gyerekek fejlődni tudnának.

–Egy mesterséges intelligenciával ellátott Barbie baba működési elve alapvetően azon alapulna, hogy a baba belsejében apró mikrofonok, hangszórók, valamint egy internetkapcsolattal rendelkező kis számítógép vagy chip található. A mikrofon rögzítené a gyermek hangját, majd az eszköz egy felhőalapú mesterséges intelligencia rendszerhez továbbítaná az adatokat, ahol a beszédet szöveggé alakítják, elemzik, és a megfelelő választ generálják. Ez a válasz aztán a baba hangszóróján keresztül, természetes emberi beszédhez hasonló formában szólalna meg. A mesterséges intelligencia folyamatosan tanulhatna a gyermek szokásaiból, érdeklődési köréből, és a korának megfelelő szókincset, témákat használna – mondta el Kiss Balázs, barcsi informatikus.