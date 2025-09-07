szeptember 7., vasárnap

Okos Barbie, mondd, hogy...

1 órája

Bemikrofonozták a Barbie babákat – meg mernéd venni a gyerekednek, biztos?

Barbie#intelligencia#konfliktus#probléma#téma#játék

A mesterséges intelligenciának senki nem tud megálljt parancsolni, és úgy tűnik egyes gyártók nem is akarnak. A Barbie babát turbóznák fel, szülők sokasága aggódik a játék miatt.

Dombi Regina

A mesterséges intelligencia sokaknak ördögtől való, mások pedig még betegségeinknek tüneteit is rajta keresztül próbálják azonosítani. Abban mindenki egyetért, hogy valóban meggyorsítja a keresést bármilyen témáról is legyen szó, de abban már többen vitatkoznak, hosszú távon milyen hatásai vannak használatának. Újabb bicskanyitogató – legalább is az ellentábor tagjainak biztosan az – helyen alkalmaznák a technológiát: Barbie babákba építenék az AI-t. Te mit szólsz hozzá?

barbie
Antiszociális, elzárkózó gyerekeket szülhet, ha a Barbie babákba mesterséges intelligencia kerül

Mesterséges intelligencia kerülhet a Barbie babákba. Ezek a babák ezután sokkal többet nyújtanának, mint az előre beépített mondatok, képesek beszélgetni és reagálni. Egy utópisztikus elképzelés szerint, akár a gyermekek barátjaivá is válhatnak. És itt jön a szülői aggodalom: a gyermeket még inkább elszakítják a valóságtól, a társas kapcsolatoktól, s a végeredmény egy magányos, antiszociális fiatal. 

Mesterséges intelligencia kerülhet a Barbie babákba

Az Origo beszámolója Marc Fernandez, a Neurologyca MI-cég stratégiai igazgatójának véleményét fogalmazta meg a témában készített leírásában, mely szerint a valódi emberi kapcsolatokban jelen lévő konfliktusok és félreértések kritikusak ahhoz, hogy a gyerekek empátiát és rugalmasságot tanuljanak. Viszont egy mesterséges intelligencia által vezérelt plüss vagy baba mindig csiszolt és tökéletes választ próbál majd adni, így kimaradnak azok a helyzetek, amelyekből a gyerekek fejlődni tudnának. 

–Egy mesterséges intelligenciával ellátott Barbie baba működési elve alapvetően azon alapulna, hogy a baba belsejében apró mikrofonok, hangszórók, valamint egy internetkapcsolattal rendelkező kis számítógép vagy chip található. A mikrofon rögzítené a gyermek hangját, majd az eszköz egy felhőalapú mesterséges intelligencia rendszerhez továbbítaná az adatokat, ahol a beszédet szöveggé alakítják, elemzik, és a megfelelő választ generálják. Ez a válasz aztán a baba hangszóróján keresztül, természetes emberi beszédhez hasonló formában szólalna meg. A mesterséges intelligencia folyamatosan tanulhatna a gyermek szokásaiból, érdeklődési köréből, és a korának megfelelő szókincset, témákat használna – mondta el Kiss Balázs, barcsi informatikus.

EP2I5509
A jövőben már beszélgetőpartnerré válhat a Barbie baba
Fotó: Teknős Miklós

– A beszélgetések során a baba sokféle témát érinthetne: egyszerű, baráti társalgásokat folytathatna a gyerek napjáról, kedvenc játékairól vagy meséiről, segíthetne új szavak tanulásában, mesét mondhatna, sőt akár könnyű dalokat is énekelhetne. Az oktató jellegű funkciók révén magyarázhatna egyszerű tudományos jelenségeket, válaszolhatna a „miért” típusú kérdésekre, vagy támogatást nyújthatna az alapvető matematikai és nyelvi készségek gyakorlásában. Emellett a baba motiválhatná a gyermeket a kreativitásra, például közös történetalkotással, szerepjátékkal, vagy fantáziabeli kalandok eljátszásával – tette hozzá a szakember. 

Aggódnak a szülők

  • – Én abszolút ellenzem, szerintem ez borzasztóan ártalmas lehet. A legnagyobb baj az, hogy lassan nem is tudjuk kikerülni a mesterséges intelligenciát, mindenhol ott van, bármiről is legyen szó. A gyerekeket pedig érdekli és izgatja a dolog, és használják is. Persze az sem segít, hogy látják a szülőktől, hogy ők is használják így nekik is egyértelmű, hogy ők is használni fogják – mondta el Horváth Tamásné, Jucus barcsi édesanya.
  • – Az én gyermekem 13 hónapos, de már most sokkal több kütyüvel van körbe véve mint például a húgom gyermekei, akik most három évesek. Alapvetően nekem nincs félelmem a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, de azt valóban erős túlzásnak tartom, hogy a gyerek már ilyen korán találkozzon a technikával. Én azt gondolom, hogy nekünk szülőknek felelősségünk ezt a dolgot kordában tartani, ugyanúgy ahogy az X-box, vagy más kütyük használatát. Ha mi irányítjuk a képernyőidőt, nem lehet baj. Ha mi választjuk meg mivel játszik a gyerek, elkerülhető a probléma – fejtette ki véleményét Karcag Anita, barcsi édesanya. 
EP2I5457
A régi játékok még nem veszélyeztettek senkit sem, legalább is érzelmileg biztos nem
Fotó: Teknős Miklós

– A probléma az, hogy ezek a babák vagy plüssök már a gyermek korai fejlődésében kárt okozhatnak, hiszen a kicsiknek így idő előtt alakulhat ki kapcsoltuk gépekkel, ami semmiképp sem jó hosszú távon. Én mind azt javaslom, hogy a szülő legyen az, akivel a legtöbb időt tölti a gyermek és a ne laptop, a tévé, a telefon. A szülő meséljen, a szülő énekeljen, és ebben az esetben pedig a szülő legyen a Barbie hangja. Úgy, ahogy mi mellénk is leült édesanyánk, úgy mi is üljünk le a gyerekmellé és legyen hangunk a Barbie-é. Ez ilyen egyszerű – mondta el Kenti Emőke gyermekpszichológus. 

 

 

 

