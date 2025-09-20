szeptember 20., szombat

Gólyahír

1 órája

Belehúztak a babák az elmúlt héten a kaposvári kórházban

Belehúztak a babák. Bébibumm volt a kaposvári kórházban: míg előző héten 16-an látták meg a napvilágot, ezen a héten húsz csecsemőnek örülhettek.

Kovács Gábor László

Mini bébibummnak lehetünk tanúi. Nyolc fiú és 16 lány a mérleg, a legtöbben 18-án érkeztek, összesen heten. Az elmúlt héten sokszor fordult meg a gólya Kaposváron a Kaposi Mór Oktató Kórházban. 

Bébibumm a kórházban Fotó: Vicki Smith
Bébibumm a kórházban

A fiúk között a legsúlyosabb egyéniség Ádám volt a maga 4050 grammjával és 54 centijével, de rajta is túltett Szelina Kincső 4130 gramm súllyal és 55 centivel. A legkisebbnek Ádám Levente bizonyult 2960 grammal, de ugyanakkora hosszban (54 centi). 

 

Különleges nevekben most sem volt hiány: akadt Natan Alex, Milla Hanna, de összeségében visszafogottabbnak bizonyult a szülők névadása. A Johanna Szófia és a Zétény Ákos is figyelemre méltó párosítás lett a csecsemők között. Szerencse, hogy mindenki jól van, és az érintett családok most bizonyára nagyon boldogok.    

 

 

 

 

A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
