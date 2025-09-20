Belehúztak a babák az elmúlt héten a kaposvári kórházban

Mini bébibummnak lehetünk tanúi. Nyolc fiú és 16 lány a mérleg, a legtöbben 18-án érkeztek, összesen heten. Az elmúlt héten sokszor fordult meg a gólya Kaposváron a Kaposi Mór Oktató Kórházban.

A fiúk között a legsúlyosabb egyéniség Ádám volt a maga 4050 grammjával és 54 centijével, de rajta is túltett Szelina Kincső 4130 gramm súllyal és 55 centivel. A legkisebbnek Ádám Levente bizonyult 2960 grammal, de ugyanakkora hosszban (54 centi).

Különleges nevekben most sem volt hiány: akadt Natan Alex, Milla Hanna, de összeségében visszafogottabbnak bizonyult a szülők névadása. A Johanna Szófia és a Zétény Ákos is figyelemre méltó párosítás lett a csecsemők között. Szerencse, hogy mindenki jól van, és az érintett családok most bizonyára nagyon boldogok.