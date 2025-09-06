Befejezték a rendőrök a Balatonnál, véget ért a helikopteres nyári szolgálatuk

Július 1. és augusztus 31. között teljesítettek szolgálatot Siófok-Balatonkilitin a Készenléti Rendőrség helikopterei, amelyek a megnövekedett közúti és vízi forgalmat ellenőrizték. A légirendészek hőkamerával és csúcsteljesítményű kamerarendszerrel segítették az eltűnt emberek, valamint elsodródott hajók és csónakok felkutatását. A szezonban gyerektáborok lakói, civil csoportok és a Szív Bajnokai Alapítvány szívbeteg gyerekei is ellátogattak Siófokra, hogy testközelből ismerkedjenek meg a rendőrségi helikopterekkel és a légirendészek munkájával.