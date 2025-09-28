Kincsek a konyhában: remek kezdeményezéssel rukkoltak elő Nagyatádon

Ha otthonunkban felhalmozódik túl sok üres befőttesüveg, a csere vagy továbbadás remek lehetőség lehet arra, hogy ezeket ne csak egyszerűen kidobjuk, hanem újrahasznosítsuk. Nagyatádon egy férfi indított el kezdeményezést a befőttesüvegekkel kapcsolatban, egy helyi közösségi csoportban, hogy az emberek megosszák egymással azokat az eszközöket, amelyekre már nincs szükségük, de mások számára hasznosak lehetnek. A cserepont használata nagyon egyszerű: a polcra feltehetjük feleslegessé vált befőttes- és egyéb üvegeinket, amiket bárki elvihet onnan, ha éppen arra van szüksége.

A befőttesüvegek kis kincsek a konyhában

Az üres üvegek újrahasznosítása sokkal több lehetőséget rejt magában, mint elsőre gondolnánk. Otthonunkban számtalan kreatív és praktikus módon használhatjuk fel őket.

– Megkeresett engem egy helyi lakos ezzel a kezdeményezéssel kapcsolatban, de jelenleg még nagyon korai szakaszban tart a dolog. Részletekkel még én sem rendelkezem, bár kaptam egy cikket arról, hogy máshol miként működik hasonló rendszer. Érdemes beszélgetni erről az ötletről, és ha megvalósíthatónak bizonyul, akkor tovább lehet lépni. Még után kell járni a technikai feltételeknek, hogy pontosan hol és milyen módon lehetne bevezetni a rendszert. Valamint hangsúlyt kell fektetni az igények alapos felmérésére is – mondta Ludas László, Nagyatád polgármestere.

A befőttesüvegek sokoldalúbbak, mint hinnénk

Az üvegek kiválóan alkalmasak élelmiszerek tárolására: fűszerek, tészták, rizs, magvak vagy házi készítésű lekvárok, szószok, savanyúságok mind könnyedén rendszerezhetők bennük. A tisztításhoz egyszerűen fertőtleníthetjük őket forró víz segítségével: helyezzük az üvegeket egy nagy fazékba, és forraljuk pár percig, vagy tegyük be őket 10-15 percre egy 100-120 fokra előmelegített sütőbe. Így biztosak lehetünk abban, hogy a bennük tárolt élelmiszerek hosszabb ideig frissek és biztonságosak maradnak.

Nem utolsó sorban pedig anyagi szempontból is kifizetődő megoldás lehet, hiszen nem kell beruháznunk drága tárolókba.

Ezen túl a befőttesüvegek remek alapanyagai lehetnek különféle kreatív projekteknek is. Készíthetünk belőlük egyedi mécsestartókat, virágvázákat vagy dekorációs elemeket.