Az egész családnak tartogatott programot vasárnap a Békevár

Egy nap, ahol a játék, a sport, a közösség és a hit találkozik – vasárnap egy igazán különleges program várt mindenkit Kaposváron a Békevár Baptista Gyülekezet és a Csaszi Kávézó közös szervezésében. Az esemény helyszíne a Csaszi sportpályák és rét volt, ahol közösségi programokkal várták a családokat.

Békevár családi nap a Csasziban Fotó: Muzslay Péter

Giga ugrálóvár, állatsimogató, tűzoltóautó és lovaglás a gyerekeknek motorshow, motorcross, quad, darts és petanque a sportkedvelőknek, kézműves sátor, arcfestés, sakk-szimultán és tombola is volt a palettán.

Ezeken kívül olyan klasszikus családi játékokban is összemérhették tudásukat a résztvevők, mint a számháború, kosárlabda vagy parittyázás.

Mezei futóverseny és sebességmérő kapura rúgás is szerepelt a játékok között, mindenki próbára tehette az erejét és ügyességét.

Azonban ez az alkalom nemcsak a szórakozásról, hanem a közösségről is szólt, mert dicsőítés, beszélgetések, bibliai gondolatok tették teljessé a napot.