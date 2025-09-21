szeptember 21., vasárnap

Helyi közélet

5 órája

Az egész családnak tartogatott programot vasárnap a Békevár

Címkék#kézműves#sport#játék#program

A hitről és a közösség erejéről szólt az összejövetel. Békevár családi napot rendeztek a Csaszi kávézó szervezésében.

Kovács Gábor László

Egy nap, ahol a játék, a sport, a közösség és a hit találkozik – vasárnap egy igazán különleges program várt mindenkit Kaposváron a Békevár Baptista Gyülekezet és a Csaszi Kávézó közös szervezésében. Az esemény helyszíne a Csaszi sportpályák és rét volt, ahol közösségi programokkal várták a családokat. 

Békevár családi nap a Csasziban Fotó: Muzslay Péter
Békevár családi nap a Csasziban Fotó: Muzslay Péter

Békevár családi nap a Csasziban

Giga ugrálóvár, állatsimogató, tűzoltóautó és lovaglás a gyerekeknek motorshow, motorcross, quad, darts és petanque a sportkedvelőknek, kézműves sátor, arcfestés, sakk-szimultán és tombola is volt a palettán. 

Fotó: Muzslay Péter

 

  • Ezeken kívül olyan klasszikus családi játékokban is összemérhették tudásukat a résztvevők, mint a számháború, kosárlabda vagy parittyázás.
  • Mezei futóverseny és sebességmérő kapura rúgás is szerepelt a játékok között, mindenki próbára tehette az erejét és ügyességét.

 

Fotó: Muzslay Péter

Azonban ez az alkalom nemcsak a szórakozásról, hanem a közösségről is szólt, mert dicsőítés, beszélgetések, bibliai gondolatok tették teljessé a napot.

Békevár & Csaszi Családi Nap

Fotók: Muzslay Péter

 

 

