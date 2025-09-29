Benzin vagy dízel? Mindegy, keddtől újabb drágulás vár mindenkire a kutakon

– Kedden a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is emelkedik, előbbi bruttó 2, utóbbi pedig bruttó 3 forinttal literenként – tájékoztatott hétfőn a holtankoljak.hu.

Ez a kutak áraiban is érvényesülhet, így a ma aktuális átlagárak tovább emelkedhetnek keddtől. 95-ös benzin: 586 Ft/liter, gázolaj: 589 Ft/liter.