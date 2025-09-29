Helyi közélet
1 órája
Benzin vagy dízel? Mindegy, keddtől újabb drágulás vár mindenkire a kutakon
Te lecserélnéd a kutas üzemanyagot házi benzinre?
Fotó: Csapó Balázs
– Kedden a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is emelkedik, előbbi bruttó 2, utóbbi pedig bruttó 3 forinttal literenként – tájékoztatott hétfőn a holtankoljak.hu.
Ez a kutak áraiban is érvényesülhet, így a ma aktuális átlagárak tovább emelkedhetnek keddtől. 95-ös benzin: 586 Ft/liter, gázolaj: 589 Ft/liter.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre