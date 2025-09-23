Szüretelni hívnak? Ha nem a sógorhoz mész, Somogyban óránként ennyit is kereshetsz

A mezőgazdasági munka ma már messze nem az, ami régen volt. Sokan még mindig a gumicsizmás, kimerítő kapálásra gondolnak, pedig egyre több feladat igényel speciális tudást és hozzáértést. Ezt a változást a bérek is tükrözik: a KSH adatai szerint az ágazatban az elmúlt évben több mint 15 százalékos emelkedést mértek. 2024 nyarán a bruttó átlagkereset megközelítette az 503 ezer forintot, ami idén tovább nőtt.

A szüretelők bére kedvező

Forrás: MW

Szüreti időszak: órabér és napidíj

Az ősz a legintenzívebb időszak a növénytermesztésben: ilyenkor érik az alma, a szőlő és sok más gyümölcs, ezért a gazdáknak minden kézre szükségük van. A szüretelők munkáját többnyire órabérben vagy napidíjban számolják el. Egy tapasztalt szedő óránként akár 2500 forintot is kereshet, a napi kereset pedig elérheti a 12–16 ezer forintot.

A nehéz fizikai munka mellett kiemelt szerepet kap a gépi betakarítás is. A traktorosok és gépkezelők bére a szezonban akár a 700 ezer forintot is meghaladhatja havonta, ami jól mutatja, mennyire felértékelődött a szaktudás a mezőgazdaságban.

Füredi-Hujber Katalint éppen a szőlőültetvényen dolgozva értük el a Hujber Pincészetnél. Elmondta, náluk a betakarítás jelentős része ma már gépesítve történik, így a legnagyobb terheket a korszerű gépek veszik le a dolgozók válláról.

– Mi szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen akikkel dolgozunk szüret alatt azok évről évre visszatérnek hozzánk, így nem kell minden szezonban új embereket keresnünk – mondta a borászat képviselője.

– Van néhány ember, akikre évről évre számíthatunk, amikor érik a barack. A szedés nem könnyű munka, mert éppen kánikulai időszakra esik, és a földről is fel kell szedni a lehullott gyümölcsöt, hogy ne tapossuk bele a talajba, amikor a fáról szedjük a piacra való szemeket – mondta Németh Péterné bonyhádi termelő a Teol.hu-nak. - Mi napidíjat fizetünk, ami attól függ, hány órát dolgoznak aznap az emberek, az órabér pedig 2500 forint.

A megszólalásokból jól látszik, hogy legyen szó szőlő vagy gyümölcsszüretről, a termelők és borászok többsége törekszik arra, hogy kialakítson egy állandó, megbízható brigádot. Ez nemcsak megkönnyíti a munkaszervezést, hanem a folyamatokat is gördülékenyebbé teszi, hiszen a visszatérő dolgozók rutinosan, összehangoltan végzik a feladatokat. Egy bejáratott csapat mellett kevesebb a fennakadás, gyorsabb a betakarítás, és a hangulat is jobb, hiszen mindenki ismeri egymást és tudja, mi a dolga.