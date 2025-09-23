szeptember 23., kedd

Tekla névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Idénymunka

57 perce

Szüretelni hívnak? Ha nem a sógorhoz mész, Somogyban óránként ennyit is kereshetsz

Címkék#szüret#mezőgazdaságban#munka#órabér#bér

Ősz van, javában tart a szüret, és most minden kézre szükség van a gyümölcsösökben, szőlőültetvényeken. Mutatjuk, mennyi a bér szüret idején.

Lugosi Laura

A mezőgazdasági munka ma már messze nem az, ami régen volt. Sokan még mindig a gumicsizmás, kimerítő kapálásra gondolnak, pedig egyre több feladat igényel speciális tudást és hozzáértést. Ezt a változást a bérek is tükrözik: a KSH adatai szerint az ágazatban az elmúlt évben több mint 15 százalékos emelkedést mértek. 2024 nyarán a bruttó átlagkereset megközelítette az 503 ezer forintot, ami idén tovább nőtt.

A szüretelők bére kedvező
A szüretelők bére kedvező
 Forrás: MW

Szüreti időszak: órabér és napidíj

Az ősz a legintenzívebb időszak a növénytermesztésben: ilyenkor érik az alma, a szőlő és sok más gyümölcs, ezért a gazdáknak minden kézre szükségük van. A szüretelők munkáját többnyire órabérben vagy napidíjban számolják el. Egy tapasztalt szedő óránként akár 2500 forintot is kereshet, a napi kereset pedig elérheti a 12–16 ezer forintot.

A nehéz fizikai munka mellett kiemelt szerepet kap a gépi betakarítás is. A traktorosok és gépkezelők bére a szezonban akár a 700 ezer forintot is meghaladhatja havonta, ami jól mutatja, mennyire felértékelődött a szaktudás a mezőgazdaságban.

Füredi-Hujber Katalint éppen a szőlőültetvényen dolgozva értük el a Hujber Pincészetnél. Elmondta, náluk a betakarítás jelentős része ma már gépesítve történik, így a legnagyobb terheket a korszerű gépek veszik le a dolgozók válláról.
– Mi szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen akikkel dolgozunk szüret alatt azok évről évre visszatérnek hozzánk, így nem kell minden szezonban új embereket keresnünk – mondta a borászat képviselője.

– Van néhány ember, akikre évről évre számíthatunk, amikor érik a barack. A szedés nem könnyű munka, mert éppen kánikulai időszakra esik, és a földről is fel kell szedni a lehullott gyümölcsöt, hogy ne tapossuk bele a talajba, amikor a fáról szedjük a piacra való szemeket – mondta Németh Péterné bonyhádi termelő a Teol.hu-nak. - Mi napidíjat fizetünk, ami attól függ, hány órát dolgoznak aznap az emberek, az órabér pedig 2500 forint.

A megszólalásokból jól látszik, hogy legyen szó szőlő vagy gyümölcsszüretről, a termelők és borászok többsége törekszik arra, hogy kialakítson egy állandó, megbízható brigádot. Ez nemcsak megkönnyíti a munkaszervezést, hanem a folyamatokat is gördülékenyebbé teszi, hiszen a visszatérő dolgozók rutinosan, összehangoltan végzik a feladatokat. Egy bejáratott csapat mellett kevesebb a fennakadás, gyorsabb a betakarítás, és a hangulat is jobb, hiszen mindenki ismeri egymást és tudja, mi a dolga.

Kézi szüretelés
Kézi szüretelés 
Forrás: MW

Munkaerőhiány: mindenki számít

A legnagyobb kihívást továbbra is a munkaerőhiány jelenti. A gazdák sokszor családtagokat vonnak be, de a szüret idején ez sem elég. Előfordul, hogy a termelők mindenképpen megtartanak egy-egy kevésbé ügyes munkást, csak ne veszítsenek el további kezeket. A verseny a jó munkaerőért erős, és ez is felfelé hajtja a béreket.

A szőlőtermesztésben a munkaerőhiány miatt rohamosan terjed a gépi szüret: ma már országosan a betakarítás több mint 70 százalékát így végzik. Ugyanakkor a kisebb ültetvények, illetve a prémium borokat készítő pincészetek számára a kézi szüret továbbra is nélkülözhetetlen.

  • Tehát a szüretelők idén óránként körülbelül 2500 forinttal, naponta akár 16 ezer forinttal is számolhatnak, a gépkezelők pedig szezonban 700 ezer forint fölött kereshetnek havonta. A bérek nőnek, de a munkaerőhiány továbbra is nagy nyomást jelent a mezőgazdaságban.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu